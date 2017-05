Il genere bellico è da sempre un pattern narrativo che il Cinema ama mettere in scena, forse perchè la guerra è connaturata all’indole prevaricatrice dell’essere umano, certamente perchè è un fenomeno che stravolge a tal punto il tessuto sociale e affettivo degli uomini da generare storie in cui le emozioni sono quasi sempre spinte al limite. Inizia con questo articolo una sorta di “gioco nel gioco” che lanciamo sulla lista dei 500 film da vedere prima di morire, cercando di individuare classifiche nella classifica, fondamentalmente cercando appunto di giocare con questo enorme elenco, offrendo ai nostri lettori degli spunti ermeneutici.

In questo articolo cerchiamo di delineare, all’interno della lista, i 10 film di guerra più belli della storia del cinema. La classifica che stiliamo tiene conto di diversi fattori: valore artistico dell’opera, successo di critica e pubblico, portata storica dell’opera all’interno della storia del cinema. Molti sono i film di Guerra che sarebbero da inserire in questa classifica, ma abbiamo sfrondato quelle opere che fecero della propaganda e della visione faziosa della Storia un leit motiv centrale. Ne è uscita una lista di dieci titoli che riteniamo rappresentino i film di guerra più belli di sempre. Come sempre al lettore spetta l’ultima parola in merito.