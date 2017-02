La terza puntata della terza stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni sabato dalle 18 alle 20 su Radio Talpa.

In questa puntata dal titolo “‘Cause we are all Bondy, viaggio semiserio nell’universo James Bond” la truppa di VnL si cimenta nell’arduo compito di definire, connotare e contestualizzare l’universo James Bond e tutto ciò che cinematograficamente ha comportato, dal medioevo fino al prossimo futuro. James Bond siamo un po’ tutti noi, con le nostre mani grandi e gli occhi che si posano su fanciulle, pistole e carte da gioco per poi passare alla polenta con gorgonzola. James Bond lo vuole agitato, ma non mescolato, proviamo a bere questo elisir senza agitarci ma solo scuotendo le nostre coscienze di spie con licenza di uccidere il cattivo gusto, le persone che hanno significato qualcosa nella nostra vita sono sempre riuscite ad appendere il cappello con un unico infallibile lancio che ha diviso l’aria di fronte al nostro spazio corporeo per raggiungere il cuore della segretaria di turno. Afferriamo il gadget improbabile per scoprire cosa siamo veramente. Siamo James Bond oppure un agente delle tasse. Non lo sapremo mai.

In studio conducono Marco Belemmi, Francesco Morosini, Lorenzo Scappini. Buon Ascolto.

