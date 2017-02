Si è concluso il sondaggio su quale fosse il migliore film horror di tutti i tempi per i lettori di filmalcinema. La partecipazione al sondaggio è stata davvero alta: in meno di un mese hanno votato oltre 2100 utenti. Ha prevalso con ampio margine il mitico Esorcista (1973) di William Friedkin, antesignano e vera e propria icona del genere horror. Un film che non soltanto ha creato un filone (quello demoniaco), ma che ha rappresentato un serbatoio inesauribile per l’immaginario di almeno due generazioni, fornendo una miniera di spunti per tutti i registi che hanno più o meno sfacciatamente pescato in questo splendido film.

Al secondo posto, abbastanza a sorpresa, si piazza un film relativamente recente (2002), The Ring di Gore Verbinski. Il film è peraltro una riedizione di un horror giapponese del 1998, Ringu, e lo sceneggiatore e ideatore del film (Hiroshi Takahashi) ha partecipato personalmente alla trasposizione hollywoodiana della sua opera. Non sorprende quindi che i lettori di FAC abbiano voluto premiare un film che sicuramente è una delle più riuscite trasposizioni di un film orientale tra le pareti dorate di Hollywood.

Al terzo posto il mito intramontabile di un thriller – horror che ha fatto la storia: Il Silenzio degli Innocenti (1992). Il film di Demme ha saputo intelligentemente fondere i due generi: thriller e horror andando a coniare un nuovo genere che avvince e incolla gli spettatori alla poltrona. In più si aggiunga la magistrale interpretazione di Hopkins che incarna un cannibale raffinato e sanguinario che difficilmente passa inosservato e anzi diviene il personaggio principale della vicenda.

Di seguito la classifica completa degli oltre 50 film horror in concorso. Da notare l’ottimo piazzamento di Saw, Il Sesto Senso e Shining, 3 grandi film per altrettante esplorazioni personalizzate del genere horror, con una citazione per Shining che rimane, a nostro parere un capolavoro senza tempo che forse avrebbe meritato miglior sorte in questa classifica:

1. L’Esorcista (17.0%, 361 Voti)

2. The Ring (11.0%, 249 Voti)

3. Il Silenzio degli Innocenti (11.0%, 234 Voti)

4. Saw (11.0%, 232 Voti)

5. Il Sesto Senso (10.0%, 224 Voti)

6. Shining (9.0%, 204 Voti)

7. Profondo Rosso (9.0%, 195 Voti)

8. Non Aprite Quella Porta (8.0%, 181 Voti)

9. Saw 4 (8.0%, 175 Voti)

10. L’esorcismo di Emily Rose (7.0%, 160 Voti)

11. It (7.0%, 151 Voti)

12. Hostel (6.0%, 141 Voti)

13. Amityville Horror (6.0%, 138 Voti)

14. L’alba dei morti viventi (5.0%, 117 Voti)

15. Le colline hanno gli occhi (5.0%, 117 Voti)

16. Intervista col Vampiro (5.0%, 114 Voti)

17. Zombies (5.0%, 113 Voti)

18. Halloween (5.0%, 111 Voti)

19. La Casa (5.0%, 110 Voti)

20. Rec (4.0%, 96 Voti)

21. Saw 3 (4.0%, 95 Voti)

22. Saw 2 (4.0%, 94 Voti)

23. Psycho (4.0%, 94 Voti)

24. Demoni (4.0%, 80 Voti)

25. Nightmare on Elm Street (3.0%, 73 Voti)

26. Scream (3.0%, 72 Voti)

27. The Eye (3.0%, 64 Voti)

28. La Cosa (3.0%, 61 Voti)

29. Suspiria (3.0%, 55 Voti)

30. Rosemary’s baby (2.0%, 50 Voti)

31. Cube (2.0%, 47 Voti)

32. Blair Witch Project (2.0%, 44 Voti)

33. La Mosca (2.0%, 42 Voti)

34. Omen – il presagio (2.0%, 41 Voti)

35. Phenomena (2.0%, 40 Voti)

36. GrindHouse – a prova di morte (2.0%, 39 Voti)

37. Aracnofobia (2.0%, 38 Voti)

38. Inferno (2.0%, 37 Voti)

39. Hell Raiser (2.0%, 35 Voti)

40. Essi Vivono (2.0%, 33 Voti)

41. The Mist (2.0%, 33 Voti)

42. Planet Terror (2.0%, 33 Voti)

43. Poltergeist (1.0%, 27 Voti)

44. Pet Sematery (1.0%, 26 Voti)

45. Videodrome (1.0%, 22 Voti)

46. Candyman (1.0%, 19 Voti)

47. Creepshow (1.0%, 18 Voti)

48. Darkman (1.0%, 17 Voti)

49. Eraserhead (1.0%, 13 Voti)

50. Scanners (0.0%, 9 Voti)

51. Salem’s Lot (0.0%, 7 Voti)