Puntata estiva speciale andata in onda l’8 luglio 2017 con un ospite davvero d’eccezione: il critico cinematografico francese Bernard Achour, collaboratore di svariate riviste e fanzine di cinema d’Oltralpe, nonchè fedele turista affezionato a Cattolica, basta pensare che da 45 anni trascorre ogni anno le sue vacanze nella Regina dell’Adriatico trascorrendo ben due mesi e mezzo nella località balneare romagnola.

Naturalmente la troupe di VnL non si è fatta sfuggire l’occasione di invitare il buon Bernard in trasmissione e chiedergli un resoconto della sua recente partecipazione all’ultima Kermesse di Cannes 2017. Bernard ha così passato in rassegna la manifestazione con un’analisi acuta, ironica e profonda di uno dei più importanti festival cinematografici al mondo. In un fiume inarrestabile di parole condite dalla sua splendida verve di guascone della Settima Arte Bernard ci svela le sue opere preferite dell’ultima edizione di Cannes, quelle che invece ha odiato profondamente e quelle che avrebbero meritato miglior sorte. E poi gossip a trecentosessanta gradi sui protagonisti della Croisette.

Una puntata da non perdere, dunque.

In studio conducono Federico Minguzzi, Alessandro Nunziatae Bernard Achour. Buon Ascolto