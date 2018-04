Il regista canadese è stato omaggiato, da parte della Giuria del Festival del Cinema di Venezia, del Leone d’Oro alla Carriera per l’edizione 2018. Partendo da questo meritatissimo riconoscimento la truppa di VnL scandaglia a fondo la filmografia croneberghiana cercando di ravvisarvi un filo conduttore, un pattern estetico che aiuti a definire la Poetica di Cronenberg e l’architettura delle sue Opere. Di seguito la lista cronologica dei film del regista canadese:

Stereo (1969)

Crimes of the Future (1970)

Il demone sotto la pelle (Shivers) (1975)

Rabid – Sete di sangue (Rabid) (1977)

Veloci di mestiere (Fast Company) (1979)

Brood – La covata malefica (The Brood) (1979)

Scanners (1981)

Videodrome (1983)

La zona morta (The Dead Zone) (1983)

La mosca (The Fly) (1986)

Inseparabili (Dead Ringers) (1988)

Il pasto nudo (Naked Lunch) (1991)

M. Butterfly (1993)

Crash (1996)

eXistenZ (1999)

Spider (2002)

A History of Violence (2005)

La promessa dell’assassino (Eastern Promises) (2007)

A Dangerous Method (2011)

Cosmopolis (2012)

Maps to the Stars (2014)

In studio conducono Marco Belemmi, Federico Minguzzi e Francesco Morosini. Buon Ascolto.