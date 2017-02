A cura di Marco Belemmi

Quella che segue è la lista dei film che hanno fatto e che costituiscono la storia del cinema. Una storia che dipana i suoi incanti attraverso miliardi di fotogrammi e più di ogni altra ci cattura in una sorta di malìa iconografica. Cinquecento (e oltre) film da vedere assolutamente, opere che consigliamo senza riserve a tutti coloro che amano la Settima Arte. Una lista nata nel 2009 che ha l’ambizione di raccogliere i capolavori che tutti conoscono o hanno sentito nominare almeno una volta, ma anche quei film che hanno lasciato in qualche modo una traccia nella storia di questa magnifica Arte, e persino quei film che riteniamo comunque meritevoli di apparire in questa sede semplicemente perché ci hanno commosso, ci hanno divertito, ci hanno regalato due ore di pura estasi. Una lista dinamica: cambierà col passare del tempo e nuovi film si aggiungeranno a quelli vecchi. I criteri per la scelta delle pellicole sono i seguenti (in ordine d’importanza): valore artistico, rilevanza storica, successo di pubblico, successo di critica.