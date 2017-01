Film da Vedere

Il Club dei Trentanove (1935) 9/10

1935-12-26 12:53

Ancora in pieno periodo british Sir Alfred non si smentisce in quanto a classe, e pur non disponendo dei faraonici mezzi hollywoodiani che in futuro gli saranno messi a disposizione, confeziona un piccolo gioiello screziato di humour, noir, spy and action movie. La storia va in scena a Londra dove un cittadino canadese è in visita alla città. Durante una serata a teatro conosce una donna e decide di ospitarla per aiutarla a sfuggire a dei loschi individui coinvolti in un affare di spionaggio. Quando la donna viene assassinata l'uomo si rende ben presto conto che il principale indiziato del delitto è lui stesso. Inizierà una rocambolesca fuga in Scozia dove si ritroverà compagno di viaggio di una misteriosa donna. E' affascinante notare come Hitchcock sappia infondere ad ogni storia un proprio peculiare taglio emozionale scaturito dalla sua visione del mondo. In quest'opera così sapidamente intrisa di ironia e placido sarcasmo rivediamo il suo sardonico sorriso mentre introduceva con piglio beffardo i suoi telefilm.



Titolo originale: The 39 Steps - Regia: Alfred Hitchcock - Sceneggiatura: John Buchan, Charles Bennett, Ian Hay - Durata: 86 min. - Attori principali: Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim, Godfrey Tearle, Peggy Ashcroft

0.3