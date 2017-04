a cura di Marco Belemmi

Scheda Film

Un irriverente sguardo nel sottobosco dell’underground britannico dove giovinastri, bulli e pusher incrociano fatalmente i loro destini. Focus su Mark Renton, giovane eroinomane di Edinburgo, e sui suoi disperati tentativi di dare un taglio alla sua schiavitù dalla polverina bianca. Anche i suoi familiari e i suoi amici saranno più o meno coinvolti in questa impresa impossibile. La compagnia di Mark è una Corte dei Miracoli di relitti, sbandati e svitati di ogni sorta. Sick Boy allucinato e ossigenato ragazzone che ama la birra i monologhi filosofici, Begbie irascibile e violento che lancia bicchieri nei pub per fabbricarsi una rissa, Tommy che dice sempre la verità e cerca di rimanere pulito, e Spud che, nonostante tutti i suoi difetti, è un riparo nella tempesta. Memorabili la scene delle lenzuola farcite di escrementi e la patinata presentazione del cesso più sporco della Scozia. Danny Boyle confeziona uno spaccato dell’underground scozzese, con pregevoli invenzioni tecniche ispirate alla pop art e ai fumetti e ideando risorse narrative di notevole fattura. Sgangherati e fricchettoni i personaggi che trascinano la storia in un pantano di sordidità e gaudente lussuria. Divertimento, ironia e disperazione di fondo.

Titolo originale: Trainspotting