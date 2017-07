La nuda cronaca di una serata di folle cazzeggio tra fumetti, spacchettamenti nerd, interviste pazze fatte ai passanti, interventi improbabili di incursori, monologhi sul ruolo del fumetto nella storia del cinema, senza dimenticare i contributi musicali, dal compianto Chris Cornell ai Pearl Jam agli Skunk Anansie: tutto questo e molto di più in questa folle puntata andata in onda una calda sera di giugno per inaugurare la versione estiva di Viaggio nella Luna. Interessanti soprattutto le riflessioni intorno ad Anime e Manga e della loro strana evoluzione all’interno della storia del cinema, le relative declinazioni Marvelliane di alcuni di queste contaminazioni nipponiche, la surreale grancassa allucinata del supereroe che decade nel Mito Dark, la poesia raffinata e cristallina del Maestro Miyazaki. Ascoltatevi il podcast e vivete felici fratelli miei.

In studio conducono: Federico Minguzzi, Alessandro Nunziata e Lorenzo Scappini

Buon Ascolto