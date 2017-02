La quattordecesima puntata della seconda stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni venerdì dalle 22 alle 24 su Regina Web Radio.

In questa puntata dal titolo “gnude Statuette Auree vol. 2: gli Oscar 2015” la truppa di VnL analizza gli Oscar 2015 e fa le pulci all’Academy. Tutto quello che avreste voluto sapere sugli Oscar 2015 e non avete mai osato chiedere, neppure al vostro barbiere di fiducia. VnL vi prende per mano e vi accompagna sul red carpet, fino dove uomo non è mai giunto prima (ciao Spock!).

In studio conducono Marco Belemmi, Francesco Morosini, Federico Minguzzi. Buon Ascolto.

