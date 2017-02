Si chiude un altro sondaggio che abbiamo rivolto al popolo di FAC su quale fosse il più bravo attore, o l’attore preferito se preferite, ehm scusate il gioco di parole. Devo dire che è stata grande la sorpresa di trovare Al Pacino in vetta. Intendiamoci Al è un grande tra i grandi, ma nessuno qui credeva potesse primeggiare su tutti, considerando il fatto che in classifica c’erano altri nomi del calibro di Robert De Niro e Jack Nicholson, per dirne due.

Siamo stati subissati di email di gente imbufalita che ci ha (benevolmente) infamato per aver lasciato fuori dalla classifica il proprio attore del cuore, cito i nomi più gettonati: John Malkovich, Jeremy Irons e Bruce Willis. Ok avete ragione, ma non potevamo infilare tutto lo star system di hollywood dentro questa classifica, e in fin dei conti dovevamo infilarci anche qualche attore del passato o no? Gente come Totò o Cary Grant si poteva lasciar fuori? Direi proprio di no.

Diamo allora un’altra occhiata a questa hit parade degli attori preferiti dagli italiani. Anzitutto ha votato un rispettabile numero di lettori, oltre mille. Il primo italiano in classifica è Totò, che si piazza onorevolmente quarto dietro 2 autentici mostri sacri come Pacino e De Niro, e dopo il bello e bravo Johnny Depp, che ha riscosso una marea di voti e si è collocato al secondo posto. Altri italiani nelle parti alte: Alberto Sordi al sesto posto (grande Albertone, sempre nel cuore degli italiani!).

Infine una nota curiosa: Charlie Chaplin e Orson Welles che nel sondaggio sui migliori registi si erano piazzati nelle parti alte della classifica (secondo e quinto) con quasi 400 voti complessivi racimolati, nella classifica degli attori si piazzano entrambi in retrovia con la miseria di soli 26 voti complessivi. Segno che il pubblico li apprezza decisamente di più come registi che non come attori, anche se su questo ci sarebbe qualcosa da dire, ma si sa: vox populi vox dei.

Di seguito ecco a voi la classifica completa dei milgiori attori, onore al grande Al Pacino per la sua limpida affermazione:

* Al Pacino (30.0%, 316 Voti)

* Johnny Depp (23.0%, 242 Voti)

* Robert De Niro (20.0%, 216 Voti)

* Totò (17.0%, 182 Voti)

* Brad Pitt (15.0%, 162 Voti)

* Alberto Sordi (11.0%, 115 Voti)

* Tom Cruise (10.0%, 106 Voti)

* Jack Nicholson (9.0%, 99 Voti)

* Tom Hanks (9.0%, 95 Voti)

* Robin Williams (8.0%, 91 Voti)

* Sean Connery (7.0%, 72 Voti)

* George Clooney (7.0%, 71 Voti)

* Dustin Hoffman (5.0%, 57 Voti)

* Anthony Hopkins (5.0%, 49 Voti)

* Sean Penn (4.0%, 46 Voti)

* Paul Newman (4.0%, 39 Voti)

* Marlon Brando (3.0%, 35 Voti)

* Harrison Ford (3.0%, 35 Voti)

* Nino Manfredi (3.0%, 34 Voti)

* Vittorio Gassman (3.0%, 34 Voti)

* Marcello Mastroianni (3.0%, 32 Voti)

* Robert Redford (2.0%, 25 Voti)

* Charlie Chaplin (2.0%, 20 Voti)

* Cary Grant (2.0%, 17 Voti)

* Daniel Day Lewis (1.0%, 16 Voti)

* John Wayne (1.0%, 12 Voti)

* Michael Caine (1.0%, 11 Voti)

* James Dean (1.0%, 11 Voti)

* Alain Delon (1.0%, 10 Voti)

* Gary Cooper (1.0%, 10 Voti)

* Humphrey Bogart (1.0%, 10 Voti)

* Clark Gable (1.0%, 9 Voti)

* Donald Sutherland (1.0%, 9 Voti)

* Orson Welles (1.0%, 6 Voti)

* Buster Keaton (1.0%, 6 Voti)

* Jean Gabin (0.0%, 5 Voti)

* Henry Fonda (0.0%, 5 Voti)

* Kirk Douglas (0.0%, 5 Voti)

* Klaus Kinski (0.0%, 4 Voti)

* Peter O’Toole (0.0%, 4 Voti)