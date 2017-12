Com’è cambiata la semantica di Star Wars nel corso degli ultimi anni? Stiamo davvero assistendo a un’inesorabile parabola discendente? La Disney ha imposto un radicale mutamento narrativo virando su un target più giovane e meno legato alla semiotica dei primi film oppure si tratta soltanto di una scelta creativa compiuta in totale libertà artistica da sceneggiatori e registi che si susseguono con ritmo frenetico al timone degli episodi della saga?

Domande davvero spinose cui la redazione di Viaggiatori Lunari tenterà di dare una risposta con l’aiuto di autorevoli ospiti intervenuti per esporre il proprio parere in merito: Luca e Manuel Baggiarini e Stefano Bianchetti (Mr. Steveman), gente che ha masticato Star Wars per tutta la vita e che aiuta ad orizzontarsi nel pantano della Nuova Saga.

Interviene anche Federico Minguzzi con una recensione registrata de Gli Ultimi Jedi che è stata riproposta qui sul sito di Film Al Cinema in veste di recensione del film.

In studio conducono: Alessandro Nunziata, Marco Belemmi, Lorenzo Scappini e Francesco Morosini

Buon Ascolto