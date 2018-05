Reduce da due importanti monografiche su Bergman e Cronenberg, lo staff di VnL si concede una puntata totalmente estemporanea, ovviamente improntata su cinema & corrispettive peripezie televisive. Tutto quello di cui si è concionato ve lo potete godere direttamente dal podcast: The Terror, Novecento, Cognome e Nome: Lacombe Lucien, un pizzico di Marvel Cinematic Universe, un’anticchia di Baby Driver unitamente a qualche altro sulla serialità televisiva.

Protagonista della puntata è senza dubbio la serie televisiva The Terror, targata Amazon Prime Video: una produzione superba che fonde misticismo nordico, esplorazione e senso dell’avventura. In sintesi la trama: due navi inglesi nel 1844 fanno rotta per l’Antartico per cercare il famigerato passaggio a Nord Ovest che avrebbe permesso in accorciare incredibilmente le rotte verso l’altra metà del Globo. Le due navi rimangono tuttavia incagliate nei ghiacci e il manipolo di marinai e ufficiali che le guida si troverà ad affrontare indicibili prove per ritrovare la strada di casa.

In studio conducono: Federico Minguzzi, Lorenzo Scappini, Marco Belemmi e Francesco Morosini. Buon Ascolto.