Lunedì 27 marzo sono stati annunciati i vincitori della 61esima edizione dei David di Donatello. La truppa di VnL non poteva tralasciare questa gloriosa kermesse nostrana, anzi ne sviscera i premi, i contenuti e i rimandi per offrire all’uditorio una panoramica esauriente sul cinema italiano. Dove sta andando il cinema italiano? E soprattutto quando sta andando? Mah… Non si sa… Però i ragazzi di VnL analizzano premio per premio vincitori e sconfitti e provano a dare una risposta a questa annosa domanda che tormenta i sonni di tutti i cinefili italici dopo la morte di Federico Fellini (un po’ come in politica la morte di Enrico Berlinguer, dopo di lui il nulla cosmico).

Ed ecco di seguito le categorie più importanti dei David 2017, i vincitori e i nominati di seguito al vincitore:

Miglior film

La pazza gioia, regia di Paolo Virzì (Vincitore)

Fai bei sogni, regia di Marco Bellocchio

Fiore, regia di Claudio Giovannesi

Indivisibili, regia di Edoardo De Angelis

Veloce come il vento, regia di Matteo Rovere

Miglior regista

Paolo Virzì – La pazza gioia (Vincitore)

Marco Bellocchio – Fai bei sogni

Claudio Giovannesi – Fiore

Edoardo De Angelis – Indivisibili

Matteo Rovere – Veloce come il vento

Miglior regista esordiente

Marco Danieli – La ragazza del mondo (Vincitore)

Fabio Guaglione e Fabio Resinaro – Mine

Michele Vannucci – Il più grande sogno

Marco Segato – La pelle dell’orso

Lorenzo Corvino – WAX: We Are the X

Migliore sceneggiatura originale

Nicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis – Indivisibili (Vincitori)

Claudio Giovannesi, Filippo Gravino, Antonella Lattanzi – Fiore

Michele Astori, Pierfrancesco Diliberto, Marco Martani – In guerra per amore

Francesca Archibugi, Paolo Virzì – La pazza gioia

Roberto Andò, Angelo Pasquini – Le confessioni

Filippo Gravino, Francesca Manieri, Matteo Rovere – Veloce come il vento

Migliore sceneggiatura adattata

Gianfranco Cabiddu, Ugo Chiti, Salvatore De Mola – La stoffa dei sogni (Vincitori)

Fiorella Infascelli, Antonio Leotti – Era d’estate

Edoardo Albinati, Marco Bellocchio, Valia Santella – Fai bei sogni

Francesco Patierno – Naples ’44

Francesca Marciano, Valia Santella, Stefano Mordini – Pericle il nero

Massimo Gaudioso – Un paese quasi perfetto

In studio conducono: Alessandro Nunziata, Lorenzo Scappini e Francesco Morosini.

Buon Ascolto!