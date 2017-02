Il podcast della decima puntata di VnL andata in onda il 5 febbraio 2017. In questa puntata si è parlato di rimasticazione del Mondo inteso come Pragma Ctonio. Cellulari caduti in una minestra di cavoli hanno dato segnali di vita alieni con il timbro di voce di Gasparri. Reazioni multimediali a faccende altrimenti ariane hanno sviato il fulcro del discorso sull’incisivo di Checco. Si è anche parlato di cinema, lateralmente.

I filmes di cui si è maggiormente discettato in questa fantasmagorica puntata:

Arrival di Denis Villeneuve

La La Land di Damien Chazelle

Split di M. Night Shyamalan

Mon Oncle d’Amerique di A. Resnais

In studio sono presenti Alessandro Nunziata, Marco Belemmi, Federico Minguzzi, Lorenzo Scappini e Francesco Morosini.

Buon Ascolto.