Il podcast della dodicesima puntata di VnL andata in onda dalle 10 alle 12 del 26 febbraio 2017 su Radio Talpa. In questa puntata dal titolo “Aspettando le Ignude Statuette Auree” si è parlato paradigmaticamente della cerimonia degli Oscar 2017 che si terrà oggi a Los Angeles.

Si è discusso delle nomination più importanti cercando di dipanare l’intricata matassa delle assegnazioni azzardando una previsione. Contestualmente si è provato anche a cambiare sesso a Denzel Washington inserendolo nelle Attrici non Protagoniste. In particolare si è preso in considerazione le seguenti sezioni dando per ognuna una previsione di vittoria:

Miglior film

Arrival

Barriere

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Il diritto di contare

La La Land

Lion – La strada verso casa

Manchester by the Sea

Moonlight

Miglior Regia

Damien Chazelle – La La Land

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Denis Villeneuve – Arrival

Mel Gibson – La battaglia di Hacksaw Ridge

Miglior Attore Protagonista

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Andrew Garfield – La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Barriere (Fences)

Miglior Attrice Protagonista

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence

Si è infine fatto una sorta di storia degli Oscar andando ad inviduare episodi divertenti, scandalose assegnazioni e altre amenità.

In studio sono presenti Lorenzo Scappini, Marco Belemmi, Federico Minguzzi e Francesco Morosini.

Buon Ascolto.