Puntata celebrativa, in cui il nostro prode Alessandro Nunziata, di ritorno dall’Irlanda, entra trionfalmente in redazione e ci racconta come il suo film Tutto Morimmo a Stento si è aggiudicato la palma di miglior film del Festival per la sezione Drama al Respect Human RIghts Film Festival di Belfast. Ripercorreremo insieme le tappe in cui il film è stato progettato, ideato e creato, con tutte le difficoltà di una produzione indipendente. Aneddoti frizzi e lazzi sul dietro le quinte del festival.

In studio a parlare di tutto questo ci sono: Federico Minguzzi, Alessandro Nunziata, Marco Belemmi e Francesco Morosini

Buon Ascolto