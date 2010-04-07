Il film di Teemu Nikki, 100 Litri di Birra, non è semplicemente una commedia finlandese sulla sbornia più epica della storia, ma una riflessione malinconica, quasi lirica, sulla caducità, la solitudine e il peso delle aspettative in una società che, al di là delle sue apparenze nordiche e silenziose, ribolle di una frustrazione repressa e di un desiderio di evasione tanto viscerale quanto la sete di alcol delle sue protagoniste. Elina Knihtilä e Pirjo Lonka, come due moderne Eumenidi finlandesi, incarnano questa frustrazione con una maestria che va oltre la semplice recitazione: la loro interpretazione è fisica, quasi animalesca, un’esplorazione viscerale della disperazione mascherata da giovialità.

La sinossi ufficiale è miseramente riduttiva. Non si tratta solo di due sorelle che bevono 100 litri di birra destinati ad un matrimonio. È un’allegoria, un’iperbole, un’apoteosi dell’abuso di sostanza come meccanismo di coping, di fuga, di autodistruzione dolceamara. Il film, girato con una sensibilità quasi documentaristica, ma con una regia sorprendentemente teatrale, non giudica le sue protagoniste. Non le presenta come personaggi da condannare, ma come esseri umani, fragili e fallibili, intrappolati in un ciclo di dipendenza che è tanto una scelta quanto una conseguenza di un’esistenza stagnante, di un senso di vuoto che la birra cerca, invano, di riempire.

Questa mancanza di giudizio morale, questo sguardo compassionevole – seppur cinico – sulla condizione umana, ricorda in parte l’opera di Ken Loach, in particolare i suoi film che ritraggono le fatiche della classe operaia britannica. Ma a differenza dei personaggi di Loach, che lottano contro un sistema iniquo, le sorelle di *100 Litri di Birra* combattono una battaglia più intima, più silenziosa, quella contro se stesse e contro un senso di vuoto esistenziale che permea l’intera atmosfera del film. La Finlandia rurale, con le sue vaste distese innevate e i suoi paesaggi desolati, diventa così una metafora perfetta di questo vuoto interiore, uno specchio che riflette l’anima desolata delle protagoniste.

L’utilizzo del colore nel film è altrettanto significativo. I toni spenti, i grigi e i marroni delle case di legno, la monocromia del paesaggio invernale, sono controbilanciati dal brillante color oro della birra, simbolo effimero di una gioia fugace, di una breve tregua dalla desolazione. Questo contrasto cromatico sottolinea la natura illusoria del piacere indotto dall’alcol, l’illusione di una felicità momentanea che lascia solo un vuoto più profondo una volta svanita.

Il parallelismo con la letteratura non si limita a Loach. Si potrebbe persino tracciare un’analogia, seppur forzata a prima vista, con l’opera di Dostoevskij. L’autodistruzione delle sorelle, la loro ricerca disperata di un senso, anche attraverso l’ebbrezza, richiama la tragicità e la complessità dei personaggi del grande scrittore russo. Sono figure che, nonostante i loro difetti, suscitano empatia, perché la loro caduta è la nostra stessa potenziale caduta, una metafora del lato oscuro dell’animo umano, delle tentazioni e delle fragilità che ci abitano tutti.

La regia di Nikki non è semplicemente funzionale alla narrazione, ma ne costituisce un elemento integrante. La scelta di inquadrature lunghe, quasi statiche, che lasciano spazio al silenzio e alle reazioni dei personaggi, crea un senso di claustrofobia, di immobilità, che ben riflette la situazione stagnante delle protagoniste. Gli sguardi scambiati, i silenzi eloquenti, i gesti impercettibili, sono carichi di una potenza espressiva straordinaria, trasformando la semplicità della trama in un’opera d’arte raffinata.

Si potrebbe obiettare che la trama è semplice, lineare, quasi banale. Ma proprio in questa semplicità risiede la forza del film. Nikki non ha bisogno di intrecci complessi per raccontare una storia potente e toccante. La sua abilità sta nel saper sfruttare al massimo le potenzialità del linguaggio cinematografico, nel saper creare un’atmosfera densa di significati, nel saper comunicare emozioni profonde attraverso immagini e suoni, senza ricorrere a dialoghi superflui.

Inoltre, il film non si limita alla semplice rappresentazione dell’alcolismo. Il bere, per le due sorelle, è anche una forma di ribellione, un gesto di sfida contro le convenzioni sociali, un rifiuto di una vita considerata monotona e priva di significato. Questo aspetto rimanda a quel filone di cinema che esplora la dissidenza giovanile, il rifiuto delle norme sociali, e, in questo caso, il rifiuto di un certo modello di vita tipico delle piccole comunità rurali, spesso legate a tradizioni e schemi comportamentali rigidi. La birra diventa così un simbolo di libertà, anche se questa libertà è autodistruttiva.

La colonna sonora, discreta ma efficace, contribuisce a creare l’atmosfera malinconica e surreale del film. I suoni della natura, i rumori ovattati dell’interno delle case, il silenzio stesso, diventano elementi fondamentali della narrazione, sottolineando la solitudine e l’isolamento delle protagoniste.

100 Litri di Birra non è una commedia leggera, né un’opera di puro intrattenimento. È un film che richiede attenzione, riflessione, e una certa predisposizione ad accogliere la complessità e l’ambiguità dei personaggi. Ma per chi è disposto ad immergersi nella sua atmosfera particolare offre un’esperienza cinematografica intensa e memorabile, un viaggio nel cuore della solitudine umana, raccontato con un’originalità e una sensibilità rare. Un’opera che si eleva sopra la semplice rappresentazione di una sbornia colossale, per trasformarsi in un’analisi profonda e inquietante della condizione umana nella sua fragilità e nella sua intrinseca contraddizione. Un film che, come una buona birra artigianale, lascia un retrogusto amaro e persistente, a lungo dopo che i titoli di coda sono finiti.