E si arrivò a quella che il buon Minguzzi suole chiamare la puntata delle Ignude Statuette Auree. Impalati ai televisori, assonnati e zombescamente dormienti, ma in qualche modo vigili e presenti, i viaggiatori lunari si sono sottoposti a privazione del sonno per seguire la maratona notturna di questi Oscar 2023. In questa puntata che precede la cerimonia si passano in disamina tutte le nomination, si lanciano azzardate previsioni, si spifferano conturbanti voci di corridoio, si da la stura a tutta una serie di cattiverie a carattere metafisico sull’animo dei cineasti e degli attori impegnati nella kermesse. E mentre l’Academy veglia sulle nostre intorpidite coscienze, i viaggiatori lunari tentano di dirimerne il segreto disegno sotterraneo che ha portato a questa configurazione di nomi, di film, di anime e di uomini chiamati su un palco a vivificare, ancora una volta, il panteistico spettro della Settima Arte.

Già una prima occhiata alle nomination fa capire l’aria che tira, che aspira e traspira e si ritira:

Miglior film

Everything Everywhere All at Once, regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water), regia di James Cameron

Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin), regia di Martin McDonagh

Elvis, regia di Baz Luhrmann

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues), regia di Edward Berger

The Fabelmans, regia di Steven Spielberg

Tár, regia di Todd Field

Top Gun: Maverick, regia di Joseph Kosinski

Triangle of Sadness, regia di Ruben Östlund

Women Talking – Il diritto di scegliere (Women Talking), regia di Sarah Polley

Miglior regista

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Miglior attore protagonista

Brendan Fraser – The Whale

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Miglior attrice protagonista

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Cate Blanchett – Tár

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Miglior attrice non protagonista

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Migliore sceneggiatura originale

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Steven Spielberg e Tony Kushner – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Migliore sceneggiatura non originale

Sarah Polley – Women Talking – Il diritto di scegliere (Women Talking)

Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Rian Johnson – Glass Onion – Knives Out (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Kazuo Ishiguro – Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie – Top Gun: Maverick

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues), regia di Edward Berger (Germania)

Argentina, 1985, regia di Santiago Mitre (Argentina)

Close, regia di Lukas Dhont (Belgio)

EO, regia di Jerzy Skolimowski (Polonia)

The Quiet Girl, regia di Colm Bairéad (Irlanda)

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio), regia di Guillermo del Toro e Mark Gustafson

Marcel the Shell (Marcel the Shell with Shoes On), regia di Dean Fleischer-Camp

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (Puss in Boots: The Last Wish), regia di Joel Crawford

Il mostro dei mari (The Sea Beast), regia di Chris Williams

Red (Turning Red), regia di Domee Shi

Miglior montaggio

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Mikkel E. G. Nielsen – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Matt Villa e Jonathan Redmond – Elvis

Monika Willi – Tár

Eddie Hamilton – Top Gun: Maverick

Miglior scenografia

Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Dylan Cole, Ben Procter e Vanessa Cole – Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water)

Florencia Martin e Anthony Carlino – Babylon

Catherine Martin, Karen Murphy e Bev Dunn – Elvis

Rick Carter e Karen O’Hara – The Fabelmans

Miglior fotografia

James Friend – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Darius Khondji – Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths)

Mandy Walker – Elvis

Roger Deakins – Empire of Light

Florian Hoffmeister – Tár

Migliori costumi

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Mary Zophres – Babylon

Catherine Martin – Elvis

Shirley Kurata – Everything Everywhere All at Once

Jenny Beavan – La signora Harris va a Parigi (Mrs. Harris Goes to Paris)

Miglior trucco e acconciatura

Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley – The Whale

Heike Merker e Linda Eisenhamerová – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Naomi Donne, Mike Marino e Mike Fontaine – The Batman

Camille Friend e Joel Harlow – Black Panther: Wakanda Forever

Mark Coulier, Jason Baird e Aldo Signoretti – Elvis

Migliori effetti visivi

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barret – Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water)

Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank e Kamil Jafar – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands e Dominic Tuohy – The Batman

Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White e Dan Sudick – Black Panther: Wakanda Forever

Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson e Scott R. Fisher – Top Gun: Maverick

Miglior sonoro

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor – Top Gun: Maverick

Victor Prasil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel e Stefan Korte – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Julian Howarth, Gwendolin Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers e Michael Hedges – Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water)

Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray e Andy Nelson – The Batman

David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson e Michael Keller – Elvis

Migliore colonna sonora originale

Volker Bertelmann – Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

Justin Hurwitz – Babylon

Carter Burwell – Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin)

Son Lux – Everything Everywhere All at Once

John Williams – The Fabelmans

Migliore canzone originale

Naatu Naatu (musiche di M. M. Keeravani; testo di Chandrabose) – RRR

Applause (musiche e testo di Diane Warren) – Tell It Like a Woman

Hold My Hand (musiche e testo di Lady Gaga e BloodPop) – Top Gun: Maverick

Lift Me Up (musiche di Tems, Rihanna, Ryan Coogler e Ludwig Göransson; testo di Tems e Ryan Coogler) – Black Panther: Wakanda Forever

This Is a Life (musiche di Ryan Lott, David Byrne e Mitski; testo di Ryan Lott e David Byrne) – Everything Everywhere All at Once

State pur tranquilli che la truppa lunare prende in esame ogni singola nomination e gli fa pelo e contropelo. Seguite pure il podcast per scoprire com’è andata a finire!