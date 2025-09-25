Archivio Aperto 2025, il festival del cinema homemade e sperimentale è ai nastri di partenza

In un presente saturo di immagini istantanee e flussi di dati effimeri, dove la memoria sembra ridursi alla cronologia volatile di un social network, esiste un luogo di resistenza, un santuario laico dove il passato non è una reliquia da contemplare, ma una materia viva, pulsante e capace di illuminare il nostro futuro. Questo luogo è Archivio Aperto, il festival internazionale che, anno dopo anno, trasforma Bologna nella capitale mondiale del riuso creativo delle immagini, della riscoperta di tesori nascosti e della celebrazione del cinema d’archivio in tutte le sue forme.

Nato nel 2008 da una visione pionieristica di Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, questo festival è molto più di una semplice rassegna. È un laboratorio, un crocevia di idee, un atto politico e poetico che rivendica l’importanza di conservare, studiare e, soprattutto, far rivivere i frammenti della nostra storia collettiva e privata. Giunto alla sua diciottesima edizione, Archivio Aperto non è solo un appuntamento irrinunciabile per addetti ai lavori, registi e studiosi, ma una festa aperta a tutta la città, un invito a perdersi tra le pieghe del tempo attraverso proiezioni, incontri, performance e un concorso internazionale che testimonia la vitalità e la sorprendente modernità del cinema di found footage.

Questo articolo è una guida per orientarsi nel ricco programma del 2025, un’esplorazione delle sue sezioni principali e un tuffo nella storia di una manifestazione che, partendo dal formato “minore” del film di famiglia, ha saputo costruire un discorso universale sulla memoria, l’identità e il potere inesauribile delle immagini.

C’era una volta a Bologna: Breve Storia di una Visione Controcorrente

Per comprendere l’anima di Archivio Aperto, bisogna tornare al 2008. In quegli anni, l’idea di “archivio” era ancora legata a un immaginario polveroso, un luogo per specialisti. L’associazione Home Movies, nata a Bologna nel 2002 con la missione quasi utopistica di salvare e valorizzare il patrimonio sommerso dei film di famiglia in formato ridotto (9,5mm, 8mm, Super8), decise di compiere un passo audace: aprire le porte di questo mondo privato, renderlo pubblico e spettacolare.

La prima edizione fu una scommessa: dimostrare che quelle pellicole amatoriali, girate da nonni, padri e zii, non erano solo documenti personali, ma fonti storiche preziose, sguardi non ufficiali sulla società, frammenti di un “contro-immaginario” capace di raccontare il Novecento dal basso. Il festival divenne subito la piattaforma per questa rivoluzione culturale. Anno dopo anno, la manifestazione è cresciuta in ambizione e respiro internazionale, allargando il proprio campo d’indagine a ogni tipo di “materiale d’archivio”: documentari dimenticati, cinema sperimentale, scarti di produzione, archivi industriali, televisivi e istituzionali.

La forza di Archivio Aperto risiede nella sua capacità di tenere insieme rigore filologico e sperimentazione artistica. Da un lato, il restauro e la presentazione di opere rare, dall’altro, la promozione di nuovi lavori che utilizzano il found footage non come semplice citazione, ma come strumento critico per interrogare la storia e il nostro rapporto con le immagini. Bologna, con la sua prestigiosa Cineteca e la sua tradizione culturale, si è rivelata il terreno fertile ideale per far germogliare e crescere questa visione, rendendo il festival un unicum nel panorama europeo.

Il Programma 2025: Un Mosaico di Sguardi tra Passato e Presente

L’edizione di quest’anno, come sempre ospitata in luoghi simbolo della cultura bolognese come la Cineteca di Bologna, si preannuncia particolarmente ricca. Il programma è un viaggio vertiginoso che attraversa geografie, epoche e formati, dimostrando la vitalità inesauribile del patrimonio audiovisivo.

Memorie Russe: Lo Sguardo di Aleksandr Sokurov e Altri Maestri

Una delle sezioni più attese è senza dubbio l’omaggio al cinema russo, che presenta opere rare e di straordinaria potenza.

Elegia dalla Russia (Elegiya iz Rossii) di Aleksandr Sokurov (1993): Un’opera quasi fantasmatica, un viaggio lirico e dolente attraverso l’anima russa. Sokurov utilizza materiali d’archivio e immagini originali per creare un saggio visivo che mescola storia, letteratura e autobiografia, in un flusso di coscienza che ha la densità di un romanzo di Dostoevskij. Vedere questo film oggi significa confrontarsi con un’idea di Russia complessa e spirituale.

di (1993): Un’opera quasi fantasmatica, un viaggio lirico e dolente attraverso l’anima russa. Sokurov utilizza materiali d’archivio e immagini originali per creare un saggio visivo che mescola storia, letteratura e autobiografia, in un flusso di coscienza che ha la densità di un romanzo di Dostoevskij. Vedere questo film oggi significa confrontarsi con un’idea di Russia complessa e spirituale. Il nostro secolo (Nash vek) di Artavazd Pelešjan (1982): Pelešjan è un maestro del “montaggio a distanza”, una tecnica che crea connessioni poetiche e filosofiche tra immagini apparentemente slegate. In questo capolavoro, utilizza filmati d’archivio sulla conquista dello spazio per comporre un’ode epica e al contempo tragica all’aspirazione umana verso l’infinito, mostrando il trionfo tecnologico ma anche la fragilità dell’uomo di fronte al cosmo.

di (1982): Pelešjan è un maestro del “montaggio a distanza”, una tecnica che crea connessioni poetiche e filosofiche tra immagini apparentemente slegate. In questo capolavoro, utilizza filmati d’archivio sulla conquista dello spazio per comporre un’ode epica e al contempo tragica all’aspirazione umana verso l’infinito, mostrando il trionfo tecnologico ma anche la fragilità dell’uomo di fronte al cosmo. Leningrado, la nona sinfonia (Leningradskaya simfoniya) di Roman Karmen (1960): Un documentario potente che testimonia la storica esecuzione della Settima Sinfonia di Šostakovič nella Leningrado assediata dai nazisti. Karmen, uno dei più grandi documentaristi sovietici, unisce filmati di repertorio dell’assedio a riprese del concerto, creando un inno alla resilienza dell’arte contro la barbarie.

Voci Libere: Il Cinema Militante e Sperimentale

Archivio Aperto da sempre dedica ampio spazio alle forme di cinema indipendente e politicamente impegnato, che hanno usato la cinepresa come strumento di lotta e di espressione.

Angela – Ritratto di una rivoluzionaria (Angela – Portrait of a Revolutionary) di Yolande Du Luart (1971): Un ritratto intimo e potente di Angela Davis, girato quando l’attivista era una delle donne più ricercate dall’FBI. Il film, recentemente riscoperto e restaurato, ci restituisce la forza intellettuale e il carisma di una figura chiave del movimento per i diritti civili, lontano dalla stereotipizzazione mediatica.

di (1971): Un ritratto intimo e potente di Angela Davis, girato quando l’attivista era una delle donne più ricercate dall’FBI. Il film, recentemente riscoperto e restaurato, ci restituisce la forza intellettuale e il carisma di una figura chiave del movimento per i diritti civili, lontano dalla stereotipizzazione mediatica. Newsreel , una selezione di cortometraggi di questo collettivo di cinema militante newyorkese, offre uno spaccato incredibile delle lotte sociali e politiche di fine anni ’60 in America. Sono film urgenti, girati nel cuore delle proteste, che mostrano il punto di vista degli attivisti contro la guerra del Vietnam, delle Pantere Nere e del movimento femminista. Un’immersione totale nel clima incandescente di un’epoca.

, una selezione di cortometraggi di questo collettivo di cinema militante newyorkese, offre uno spaccato incredibile delle lotte sociali e politiche di fine anni ’60 in America. Sono film urgenti, girati nel cuore delle proteste, che mostrano il punto di vista degli attivisti contro la guerra del Vietnam, delle Pantere Nere e del movimento femminista. Un’immersione totale nel clima incandescente di un’epoca. L’uomo, la natura e la città (Chelovek, priroda i gorod) di Vitalij Manskij (2000): Un’opera affascinante che utilizza materiali d’archivio sovietici per riflettere sul rapporto, spesso conflittuale, tra l’ideologia del progresso industriale e l’ambiente. Manskij crea un saggio visivo che anticipa molte delle tematiche ecologiste odierne.

di (2000): Un’opera affascinante che utilizza materiali d’archivio sovietici per riflettere sul rapporto, spesso conflittuale, tra l’ideologia del progresso industriale e l’ambiente. Manskij crea un saggio visivo che anticipa molte delle tematiche ecologiste odierne. The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger (2016): Un documentario collettivo (firmato da Tilda Swinton, Colin MacCabe, Christopher Roth e Bartek Dziadosz) che celebra la figura del grande scrittore e critico d’arte John Berger. Attraverso quattro “ritratti” stagionali, il film esplora il suo pensiero e la sua vita ritirata nelle Alpi francesi, usando l’archivio come strumento per dialogare con la sua opera.

Tesori Nascosti e Carte Blanche

Il festival prosegue la sua missione di scavo, riportando alla luce opere dimenticate e dando spazio a curatori e artisti per condividere le proprie passioni.

Trittico jugoslavo , tre cortometraggi di Želimir Žilnik , uno dei protagonisti della “Nove Vave” jugoslava. I suoi film sono opere corrosive, che mescolano documentario e finzione per criticare la burocrazia e le contraddizioni del sistema socialista con un’ironia e una libertà sorprendenti.

, tre cortometraggi di , uno dei protagonisti della “Nove Vave” jugoslava. I suoi film sono opere corrosive, che mescolano documentario e finzione per criticare la burocrazia e le contraddizioni del sistema socialista con un’ironia e una libertà sorprendenti. I misteri di un organismo (WR – Misterije organizma) di Dušan Makavejev (1971): Un capolavoro anarchico e iconoclasta, un collage che mescola la teoria sessuale di Wilhelm Reich con la storia del comunismo, documentario e finzione, sesso e politica. Un film che all’epoca fu censurato e che oggi appare ancora incredibilmente libero e sovversivo.

di (1971): Un capolavoro anarchico e iconoclasta, un collage che mescola la teoria sessuale di Wilhelm Reich con la storia del comunismo, documentario e finzione, sesso e politica. Un film che all’epoca fu censurato e che oggi appare ancora incredibilmente libero e sovversivo. La Jetée di Chris Marker (1962): Un’opera fondamentale, un fotoromanzo di fantascienza composto quasi interamente da immagini fisse. È una struggente meditazione sul tempo, la memoria e l’amore, la cui influenza sul cinema (da 12 scimmie di Terry Gilliam in poi) è incalcolabile. Un film da vedere assolutamente per capire come si possa creare grande cinema anche senza movimento.

di (1962): Un’opera fondamentale, un fotoromanzo di fantascienza composto quasi interamente da immagini fisse. È una struggente meditazione sul tempo, la memoria e l’amore, la cui influenza sul cinema (da 12 scimmie di Terry Gilliam in poi) è incalcolabile. Un per capire come si possa creare grande cinema anche senza movimento. Nostalgia della luce (Nostalgia de la luz) di Patricio Guzmán (2010): Il maestro cileno mette in relazione la ricerca degli astronomi nel deserto di Atacama con la ricerca dei familiari dei desaparecidos sotto la dittatura di Pinochet. Un’opera di una poesia e di una potenza politica sconvolgenti, che lega la memoria cosmica alla memoria storica.

Il Cuore Pulsante del Festival: Il Concorso Internazionale

Se le retrospettive sono l’anima storica di Archivio Aperto, il concorso internazionale è il suo cuore pulsante, la prova tangibile che il cinema di riuso è un linguaggio vivo e in continua evoluzione. Il concorso, diviso in tre sezioni principali, attira ogni anno opere da tutto il mondo, offrendo una panoramica completa sulle tendenze più innovative del settore.

Concorso Internazionale

Questa è la sezione principale, dedicata a lungometraggi e mediometraggi che utilizzano in maniera significativa e originale materiali d’archivio. Non ci sono limiti di genere: si spazia dal documentario storico al saggio filmico, dal biopic sperimentale al film-diario. La giuria internazionale, composta da registi, critici e curatori di fama, valuta le opere non solo per il loro valore estetico, ma anche per la loro capacità di instaurare un dialogo critico con le fonti. I film in concorso spesso decostruiscono la propaganda, danno voce a storie marginalizzate o creano connessioni inaspettate tra passato e presente, dimostrando che “rimontare” il mondo è un atto di grande creatività e responsabilità.

[IN]EXPERIENCE

Questa sezione è dedicata alle forme più sperimentali e radicali del cinema di found footage, con un focus sui cortometraggi. Qui si esplorano le possibilità materiche della pellicola, si lavora sulla sua grana, sui suoi errori, sulla sua decomposizione. Sono opere che spesso si avvicinano alla videoarte, che mettono in discussione la natura stessa dell’immagine e della sua presunta oggettività. È la sezione più audace, quella che spinge più in là i confini del linguaggio, mostrando come l’archivio possa diventare materia per la pura creazione visiva e sonora.

DETOUR/MENT

Una sezione specificamente dedicata alle produzioni italiane, a testimonianza della vitalità di questo settore anche nel nostro paese. Il nome è un omaggio alla pratica del détournement situazionista, ovvero il “dirottamento” di immagini preesistenti per creare un nuovo significato, spesso critico o sovversivo. I film di questa categoria mostrano un’attenzione particolare alla storia sociale e politica italiana, rileggendo l’archivio (spesso quello familiare o quello dell’Istituto Luce e della Rai) per raccontare il nostro paese da prospettive inedite e non convenzionali.

Vincere un premio ad Archivio Aperto è diventato un riconoscimento prestigioso per i cineasti che lavorano con il found footage, un sigillo di qualità che testimonia non solo l’abilità tecnica, ma anche la profondità intellettuale e la sensibilità artistica.

Perché la Memoria è il Futuro

In un’epoca di amnesia digitale, un festival come Archivio Aperto assume un ruolo cruciale. Ci insegna a guardare le immagini non con passività, ma con uno sguardo critico e attivo. Ci ricorda che ogni filmato, anche il più umile filmino di famiglia, è un frammento di storia che porta con sé le tracce di un’ideologia, di un desiderio, di un’assenza.

Il programma del 2025, con la sua ricchezza e la sua diversità, è la conferma che l’archivio non è un luogo morto, ma un universo in continua espansione, un giacimento di storie che aspettano solo di essere ritrovate e raccontate di nuovo, da nuove voci e con nuove sensibilità. Andare ad Archivio Aperto a Bologna non significa solo vedere dei film; significa partecipare a un rito collettivo, affinare i propri strumenti di lettura del mondo e scoprire che, a volte, per fare un passo avanti, è necessario guardare indietro con occhi nuovi.