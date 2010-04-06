Parigi, anni Venti. Un velo di fumo di sigaretta, un’ombra che danza tra le note di un pianoforte malinconico. Anne Fontaine, regista nota per la sua sensibilità nel dipingere ritratti femminili complessi (ricordate Coco avant Chanel?), ci immerge nel cuore tormentato di Maurice Ravel, in un Boléro cinematografico che non è una semplice biografia, ma un’esperienza sensoriale, un’indagine nell’anima di un compositore alle prese con la genesi ossessiva di un capolavoro.

La sinossi promette un’immersione profonda nella psiche dell’artista, un viaggio attraverso i ricordi, le figure femminili che hanno segnato la sua vita e la malattia che lo ha accompagnato. Non è un semplice racconto cronologico, ma una partitura visiva, un’opera che si costruisce attraverso frammenti, suggestioni, come i motivi musicali del Boléro stesso, che si ripetono e si trasformano, crescendo in intensità fino al culmine. Immaginiamo un montaggio frenetico, quasi ossessivo, che riflette la stessa compulsione creativa di Ravel; un caleidoscopio di immagini che si fondono e si separano, come le melodie che si intrecciano nella partitura.

Il cast, un’armonia di talenti francesi, promette di essere all’altezza della sfida. Raphaël Personnaz, con la sua capacità di esprimere fragilità e forza interiore, si presta perfettamente al ruolo di un artista tormentato. Ricorda, per certi aspetti, la performance di Adrien Brody in The Pianist, ma con un’intensità forse più contenuta, più interiore. Doria Tillier, Jeanne Balibar ed Emmanuelle Devos, tre attrici di grande calibro, danno vita alle figure femminili che hanno orbitato attorno a Ravel, interpretando ruoli complessi e sfumati, che non saranno semplici muse passive, ma personaggi a tutto tondo, con le proprie luci e le proprie ombre. L’insieme richiama alla mente la complessa trama di relazioni femminili, spesso ambigue e ricche di sfumature, che caratterizza, per esempio, il cinema di Rohmer.

Il film, secondo le informazioni a disposizione, sembra esplorare la malattia di Ravel come un elemento costitutivo della sua creatività, una sorta di musa oscura che nutre il suo genio tormentato. Questo aspetto ricorda, in qualche modo, l’approccio di David Lynch, che spesso usa la malattia fisica e mentale come metafora di un disagio esistenziale più profondo. Potremmo assistere a un’opera claustrofobica, che ci immerge nella mente del compositore, in un labirinto di ricordi e ossessioni, con la musica come filo conduttore, come un’eco costante del suo tormento.

L’incasso globale di circa 3.337.320 dollari, pur non essendo stratosferico, potrebbe essere interpretato come un segno di un’opera che, forse, punta più alla qualità che alla quantità, un film che si rivolge a un pubblico di cinefili, a chi cerca un’esperienza cinematografica più raffinata e introspettiva, piuttosto che a un pubblico di massa. Il punteggio medio del pubblico, un 6.424/10, suggerisce un apprezzamento complessivamente positivo, un giudizio che potrebbe rispecchiare l’intensità e la complessità dell’opera, elementi che non sempre incontrano il favore di un pubblico abituato a narrazioni più lineari e facili.

Andare al cinema a vedere Boléro di Anne Fontaine significa prepararsi a un’esperienza cinematografica non convenzionale, un viaggio nel cuore del processo creativo, un’esplorazione della complessità umana attraverso la lente di un genio tormentato. Non aspettatevi un biopic tradizionale, ma un’opera d’arte sensoriale, una sinfonia di immagini e suoni che vi lascerà un segno indelebile, una sensazione simile a quella che si prova ascoltando il Boléro di Ravel per la prima volta. Se siete alla ricerca di un’opera cinematografica che vi emozioni, che vi scuota, che vi lasci con qualcosa da riflettere a lungo dopo i titoli di coda, allora questo è il film che fa per voi. Se invece cercate un intrattenimento leggero e superficiale, forse è meglio optare per altro.

La sfida di Fontaine sta nel rendere visibile l’invisibile, nel tradurre in immagini la musica, il processo creativo, il tormento interiore. E se la regista riesce a cogliere l’essenza di Ravel, il suo genio e la sua sofferenza, il risultato potrebbe essere un’opera cinematografica memorabile, un vero e proprio capolavoro che merita un posto d’onore nella storia del cinema. La regia, basata sulla sinossi, sembra essere un gioco di luci e ombre, di ricordi e presenti, di silenzio e di rumore, un’armonia caotica che riflette la complessità dell’opera musicale stessa. Un’opera audace, rischiosa, ma potenzialmente geniale.

In definitiva, Boléro si presenta come un’opera ambiziosa, che potrebbe regalare emozioni intense e un’esperienza cinematografica unica. Se riuscirà a mantenere le promesse della sinossi, saremo di fronte a un film da ricordare, un’opera che trascende la semplice biografia e si trasforma in una riflessione sulla natura stessa della creazione artistica, sulla lotta tra genio e sofferenza, sul rapporto tra arte e vita.