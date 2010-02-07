Emma Stone, la musa del cinema contemporaneo, capace di passare con disarmante nonchalance dal dramma più introspettivo alla commedia più spietata, qui si confronta con un ruolo che è un vero e proprio tour de force nella deriva psicologica di una donna. Accanto a lei, Jesse Plemons, volto familiare del cinema indipendente americano, noto per la sua capacità di incarnare personaggi tormentati e ambigui, e la sempre magnetica Alicia Silverstone, icona di un’epoca, pronta a ridefinire il proprio status con una scelta registica audace. Il trio, guidato dalla sapiente mano di Yorgos Lanthimos, ci regala un’opera cinematografica che, ve lo assicuro, rimarrà a lungo nella vostra memoria.

Lanthimos, regista greco dalla cifra stilistica inconfondibile, maestro indiscusso del grottesco e della satira esistenziale, si cimenta qui con un tema che sembra cucito su misura per il suo estro visionario: la paranoia, la paura dell’altro, l’ossessione per il complotto. Il suo cinema, spesso paragonato a un’opera di chirurgia estetica applicata all’anima umana, ha sempre indagato le crepe della società contemporanea, svelando le inquietudini che si annidano sotto la patina del quotidiano. Si pensi a The Lobster, una surreale e spietata allegoria della solitudine, o a The Killing of a Sacred Deer, un thriller psicologico che esplora i meandri del senso di colpa e della vendetta. In Bugonia, la sua firma stilistica – l’inquietante equilibrio tra umorismo nero e tensione palpabile, la cura maniacale per i dettagli, la scelta di un’estetica fredda e alienante – si proietta su un contesto apparentemente diverso, ma altrettanto fertile per la sua estetica.

La storia è un distillato di paranoia contemporanea, un cocktail esplosivo di thriller psicologico e fantascienza minimalista. Due apicoltori, con le loro ossessioni complottistiche già di per sé inquietanti, diventano i protagonisti di una caccia all’uomo – o forse a qualcosa di molto diverso – che rimanda alle atmosfere rarefatte di The Truman Show, ma con una vena di cupa e crudele ironia tipicamente lanthimiana. La donna d’affari, simbolo di un mondo globalizzato e spietato, diventa il bersaglio delle loro sospettose indagini. È lei l’invasore alieno, la minaccia per la sopravvivenza del pianeta? O la loro paranoia, amplificata dall’iper-connessione della contemporaneità, ha creato un mostro dove non esiste?

La scelta di ambientare la storia nel mondo dell’apicoltura, un mondo apparentemente idilliaco ma intriso di simboli ancestrali, non è casuale. Le api, simbolo di comunità e di lavoro instancabile, diventano metafora di una società fragile, minacciata da forze oscure, sia reali che immaginarie. Il microcosmo dell’alveare, con la sua gerarchia rigida e la sua intrinseca fragilità, rispecchia, in una sorta di inquietante parallelismo, la nostra stessa condizione umana.

La narrazione si snoda con il ritmo lento e ossessivo tipico di Lanthimos, scandita da dialoghi taglienti e dall’atmosfera soffocante. L’inquadratura, fredda e distaccata, ci costringe a osservare i personaggi nella loro nudità emotiva, amplificando la sensazione di disagio e di minaccia incombente. L’uso della luce, chirurgico e preciso, contribuirà a creare un’ambientazione claustrofobica, dove ogni ombra nasconde un potenziale pericolo.

Il confronto tra l’apparente normalità del mondo rurale e l’alienazione cosmica delle teorie complottistiche degli apicoltori promette di essere uno dei punti di forza del film. Una sorta di “scontro di civiltà” in miniatura, tra l’innocenza apparente della natura e la minaccia latente dell’ignoto. Un’ambientazione che non è solo uno sfondo, ma un elemento fondamentale della narrazione, un personaggio silenzioso ma potente che contribuisce a creare l’atmosfera inquietante del film.

Andare al cinema a vedere Bugonia non è solo una scelta di intrattenimento, ma un’esperienza estetica e culturale da vivere pienamente. È un’occasione per confrontarsi con un cinema d’autore che non teme di esplorare i temi più inquietanti della contemporaneità, utilizzando un linguaggio cinematografico raffinato ed efficace. È un film che richiede attenzione, partecipazione attiva e una certa predisposizione a lasciarsi trasportare in un mondo di paranoia e di suspence. È un film che, come i migliori film di Lanthimos, non lascia indifferenti. E se non si ama il suo stile particolare, beh, allora è meglio evitare.