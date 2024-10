Ed eccoci qua a ritrovarci con due vecchi amici di Viaggio nella Luna in questa scoppiettante puntata dove si parla con questi due sublimi artigiani del make-Up cinematografico di tecniche e artifici e aneddoti e pinzillacchere.

Il cinema è fatto soprattutto di questi grandi tecnici che rimangono dietro le quinte ma che contribuiscono con la loro maestria al successo di una pellicola. E allora perchè non sentire dalla loro diretta voce quali sono le sensazioni e le aspirazioni di questa parte di Settima Arte?

Signori e signori: Diama & Gommo ne pieno del loro fulgore narrativo per respirare il cinema come non lo avete mai odorato prima.

Buon Ascolto