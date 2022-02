In questa nona stagione non poteva mancare l’appuntamento storico con i due maghi nostrani degli effetti speciali, cinture nere di Protesi siliconiche e Makeup, Andrea Giomaro e Carlo Diamantini. Ormai c’è aria di famiglia quando questi due ragazzoni varcano la porta di Radio Talpa e Viaggio nella Luna si può dire li abbia adottati con felicità. D’altronde, come dei Re Magi fuori stagione, i due recano con sè un profluvio di doni, nella fattispecie fiumi di birra e campi arati di anacardi. Impossibile non amarli.

Ma, strano a dirsi, non è (solo) questa la loro specialità: essi infatti, oltre a regalare aperitivi mattutini ai conduttori di trasmissioni radiofoniche, sono in realtà Tecnici del settore cinematografico molto apprezzati, con un bagaglio di storie e aneddoti sul mondo del Cinema che si starebbe ore ad ascoltarli. Due compagnoni che parlano a ruota libera delle loro esperienze tra set e trucchi di scena.

Mille le domande ovviamente che ci eravamo preparati a rivolgere a questi due mostri del trucco, ma, ahimè, una volta partita la trasmissione, il discorso è come sempre partito ad mentula canis spaziando tra ricordi e aneddoti, risultando come un affascinante Hellzapoppin di esperienze di due consumati tecnici che hanno calcato i set di decine di film degli ultimi 25 anni.

Non vi rimane che gustarvi attraverso il Podcast questo affresco della Settima Arte intessuto da dietro le quinte, dove il film si costruisce e si progetta, dove ci si prepara all’entrata in scena e dove tutta la magia è in uno stato di sospensione, pronta a sprigionare le sue seduzioni dinanzi all’occhio della cinepresa.

In studio hanno condotto questa tredicesima puntata di Viaggio nella Luna Marco Belemmi, Federico Minguzzi, Francesco Morosini, Thomas Filippi, Andrea Giomaro e Carlo Diamantini. Buon Ascolto