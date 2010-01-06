Un’ombra si allunga sul cuore, un’ombra che non è solo quella della morte, ma la sua inquietante eco, il suo riverbero nell’animo umano. Così si presenta Come Closer di Tom Nesher, un film che si configura come un’immersione profonda e perturbante nella psiche di una donna alle prese con una perdita straziante. Non è la perdita in sé, ma il modo in cui questa si manifesta, si insinua, si trasforma in ossessione, a catturare l’attenzione. La morte del fratello di Eden diventa il catalizzatore di una spirale discendente, un vortice che la trascina in un abisso di dolore e di scoperta, un’esperienza intima e viscerale tradotta in immagini straordinarie, come suggerisce la sinossi stessa.

Il peso della narrazione sembra ricadere su Lia Elalouf, chiamata a dare corpo e anima al travaglio interiore di Eden. La sua performance deve possedere la forza di un turbine, la fragilità di una farfalla, la capacità di rendere tangibile un dolore che sfugge alla rappresentazione, una sfida attoriale non facile, che ricorda in parte le prove superate da Isabelle Huppert nei suoi ruoli più intensi, dove la delicatezza si intreccia con una forza selvaggia e incontrollabile.

La regia di Tom Nesher, un nome che già da solo evoca una certa sensibilità cinematografica, promette una rappresentazione visiva altrettanto intensa. Il suo stile sarà in grado di tradurre in immagini la complessità del lutto, l’oscurità dell’ossessione, la sottile linea che separa la memoria dal delirio. Mi vengono in mente le opere di Michael Haneke, con la loro freddezza apparente che cela una profonda analisi psicologica, oppure il cinema di Roman Polanski, maestro nel rappresentare le ossessioni e le deformità della mente umana, in particolare nei suoi capolavori più oscuri.

Ci si potrebbe aspettare un linguaggio visivo ricco di simbolismo, capace di evocare emozioni e stati d’animo senza bisogno di dialoghi espliciti, forse una sorta di linguaggio onirico, allucinatorio, come in certi film di David Lynch, dove la realtà si mescola con la psiche in un flusso indistinto.

La scoperta della fidanzata segreta del fratello aggiunge un ulteriore livello di complessità alla trama. Questo elemento, infatti, trasforma il dolore per la perdita in una sorta di gelosia postuma, un sentimento oscuro e potenzialmente devastante che getta una luce ambigua sul rapporto tra Eden e il fratello defunto. Si configura quasi come una versione moderna del mito di Elettra, dove il lutto si intreccia con un desiderio di vendetta o, forse, di possessione.

La storia parla di un’ “inquietante esplorazione dell’amore, della perdita e della fissazione”. Questi tre elementi sono intricati, strettamente legati tra loro, in un’interazione dinamica che promette un’opera complessa e sfaccettata. L’amore, distorto dalla perdita, si trasforma in ossessione, in una ricerca ossessiva di una verità impossibile da raggiungere, in un tentativo di dare un senso a un dolore insondabile. La fissazione, poi, diventa l’anello di congiunzione tra l’amore e la perdita, un’ancoraggio disperato ad un passato che non può essere recuperato.

Il successo di Come Closer, in definitiva, dipenderà dalla capacità di Nesher di tradurre in immagini queste emozioni complesse, di rendere tangibile l’invisibile, di farci vivere l’esperienza di Eden sulla nostra pelle. Se riuscirà nell’impresa, avremo di fronte non solo un film di qualità, ma un’esperienza cinematografica capace di lasciare un segno indelebile, un’opera che si inserirà a pieno titolo nel panorama del cinema che scava nelle profondità della psiche umana.

Per tutte queste ragioni, raccomando vivamente la visione di Come Closer. Non si tratta di un film per tutti, ma per coloro che amano il cinema che scuote, che provoca, che non lascia indifferenti. È un film che chiede di essere visto, di essere vissuto, di essere analizzato nelle sue sfumature più oscure e profonde. È un film che, a mio parere, merita di essere apprezzato per la sua ambizione e per il suo potenziale di esplorare le pieghe più recondite dell’animo umano.