Di fronte all’ennesima trasposizione cinematografica del mito di Dracula, la prima reazione di un curatore è, comprensibilmente, una certa stanchezza. Quante altre volte si può raccontare la storia del Conte vampiro prima di scivolare nella parodia o nella sterile ripetizione? Eppure, quando a impugnare questo testo sacro e profano è un regista come Luc Besson, l’interesse si riaccende di una luce nuova, quasi artificiale, come quella di un neon che si riflette su un’armatura medievale. Il suo Dracula – L’amore perduto (2025) non è un film horror, né un dramma gotico. È esattamente ciò che ci si aspetterebbe e si temerebbe da Besson: un melodramma d’azione iper-visivo, una rock opera sontuosa e sfacciatamente romantica, un’esplosione di stile che prende il mito di Stoker, lo filtra attraverso l’estetica di un video musicale degli anni ’90 e lo restituisce come un’esperienza sensoriale totalizzante. È un’opera eccessiva, a tratti quasi kitsch, ma di una sincerità emotiva e di una potenza visiva così disarmanti da renderla un’aggiunta affascinante e quasi necessaria al canone, come perfetto esempio di un certo tipo di cinema-spettacolo al suo apice.

Il cinema di Luc Besson è sempre stato un’altalena tra genialità e ingenuità, tra intuizioni visive folgoranti e una certa superficialità narrativa. Fin dai suoi esordi con il “cinéma du look” di opere come Subway e Le Grand Bleu, ha dimostrato una predilezione per personaggi outsider, per storie d’amore assolute e per un’estetica patinata e potente. Ha poi definito l’action movie degli anni ’90 con la coppia letale di Nikita e Léon, per poi lanciarsi nella fantascienza più sfrenata e colorata con Il Quinto Elemento. Dracula – L’amore perduto è la sintesi quasi testamentaria di tutta la sua carriera. Ha la malinconia romantica de Le Grand Bleu, la violenza coreografata di Léon, e l’ambizione visiva quasi sconsiderata de Il Quinto Elemento. È Besson che, giunto alla piena maturità, decide di non trattenere più nulla, abbracciando i suoi punti di forza e i suoi difetti con un’energia contagiosa.

La trama, in superficie, segue l’impronta lasciata dal celebre film di Francis Ford Coppola. Dopo la morte della sua amata moglie Elisabeta nel XV secolo, il principe guerriero Vlad rinuncia a Dio in un prologo di una furia visiva quasi operistica, e una maledizione lo trasforma in un vampiro immortale. Secoli dopo, nella Londra del XIX secolo, ormai noto come Conte Dracula, vede una fotografia di Mina, una giovane donna che è l’esatta reincarnazione della sua sposa perduta. Ossessionato, viaggia in Inghilterra per trovarla, scatenando una catena di eventi che segnerà il proprio destino e quello di tutti coloro che lo circondano. Ma se Coppola aveva usato questa premessa per creare un omaggio quasi filologico alla storia del cinema, pieno di effetti pratici e di riferimenti alla pittura simbolista di Klimt, Besson prende un’altra strada. La sua è un’estetica del presente, digitale, cinetica. La Londra vittoriana che ci mostra non è un luogo di nebbia e gaslight, ma una metropoli quasi cyberpunk, con contrasti cromatici violenti, interni di un lusso quasi asettico e un’atmosfera da sogno febbrile. Le scene di battaglia del prologo non sono storiche, sono un balletto di spade e sangue in slow-motion, accompagnate da una colonna sonora rock ed elettronica.

Il Dracula di Besson non è il mostro tormentato di Christopher Lee o la creatura patetica di Klaus Kinski. È un antieroe romantico, un essere di una bellezza androgina e di una tristezza infinita, più vicino a un personaggio di un manga shōjo o a una rockstar decadente che a un aristocratico dei Carpazi. La sua maledizione non è tanto la sete di sangue, quanto l’immortalità stessa, la condanna a un’eterna memoria del suo amore perduto. Il film pone una domanda centrale: un amore che dura quattrocento anni è il vertice del romanticismo o una mostruosa ossessione che impedisce alla vita di andare avanti? Besson, da inguaribile romantico, sembra propendere per la prima ipotesi, mettendo in scena una storia d’amore assoluta, dove la posta in gioco non è la salvezza dell’anima, ma la possibilità di un ultimo bacio.

In questo suo approccio iperbolico, il film si allontana dalla letteratura gotica per avvicinarsi, quasi in modo inaspettato, ad altre forme d’arte. L’estetica di Besson, con la sua composizione impeccabile, i suoi colori saturi e la sua teatralità quasi statica nei momenti di quiete, ricorda meno un film e più la fotografia di moda contemporanea. Si potrebbe pensare alle opere di David LaChapelle, con la loro fusione di sacro e profano, di bellezza classica e di sensibilità pop. I costumi, stravaganti e anacronistici, sembrano usciti da una sfilata di alta moda. Questa non è una critica, ma una constatazione: Besson non cerca il realismo, cerca l’Icona. Ogni inquadratura è concepita per essere un’immagine memorabile, un poster, un quadro.

L’eredità di questo film, e il motivo della sua inclusione nel canone, risiede proprio in questa sua sfacciata e gioiosa artificialità. È un’opera che rappresenta il culmine di un certo tipo di cinema post-moderno, un cinema che non ha più paura di essere “superficiale” nel senso più nobile del termine, ovvero di concentrarsi sulla potenza della superficie, dell’immagine, della sensazione pura. Non è un film che richiede una profonda decifrazione intellettuale, ma un’immersione sensoriale totale. È un’opera che, a differenza dei Dracula precedenti, non vuole spaventare o far riflettere sulla natura del male. Vuole commuovere, esaltare, abbagliare. È un’esperienza puramente cinematografica, che usa ogni strumento a disposizione—il colore, il suono, il montaggio, il rallenti—per creare un’emozione. È un film che si ama o si odia, senza mezze misure, e questa capacità di generare una reazione così forte è, di per sé, il marchio di un’opera che non lascia indifferenti. Rappresenta la perfetta sintesi del cinema di Luc Besson, con tutti i suoi eccessi e tutta la sua innegabile, contagiosa passione per la magia delle immagini.