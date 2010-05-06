Maggio 2020, Eddington, New Mexico. Un nome che evoca già, di per sé, un’atmosfera rarefatta, un deserto di silenzi e tensioni incombenti. Ari Aster, il regista che ci ha regalato l’angoscia claustrofobica di Hereditary e la desolazione ipnotica di Midsommar, ci catapulta in questa piccola comunità, tesa come una corda di violino sull’orlo del collasso. Non un mostro ululante dalle tenebre, ma qualcosa di più sottile, più insidioso: la frattura inestinguibile tra i vicini, tra la quotidianità rassicurante e il baratro di una violenza latente.

La storia si presenta come un’ellissi, un frammento di un puzzle più grande che Aster, con la sua maestria nell’evocare l’inquietudine, ci invita a comporre. Un conflitto, una situazione di stallo tra lo sceriffo e il sindaco, che agisce come detonatore. Una miccia che innesca l’esplosione di un malessere profondo, radicato nella stessa terra arida e polverosa del New Mexico. Ricorda, in un certo senso, la tensione palpabile che permeava il villaggio di Hårga in Midsommar, ma qui lo sfondo rurale non è un teatro di culti pagani, bensì la cornice di una disgregazione sociale, un microcosmo che riflette, forse, le crepe profonde della società americana.

Il cast, poi, è un vero e proprio evento. Joaquin Phoenix, con la sua capacità di dare forma a personaggi tormentati e in bilico sull’abisso, potrebbe essere il tramite perfetto per esplorare la fragilità di un uomo alle prese con una realtà che gli sfugge di mano. Emma Stone, con la sua versatilità e il suo talento nel rendere palpabili le emozioni più contrastanti, potrebbe donare spessore e complessità a un personaggio chiave, forse legato al sindaco o addirittura al cuore stesso del conflitto. La presenza di Pedro Pascal, Austin Butler e Micheal Ward, ognuno con la propria forte identità attoriale, arricchisce un quadro già di per sé ricco di sfumature, promettendo un’interpretazione corale di grande impatto.

La scelta di Deirdre O’Connell, attrice nota per la sua capacità di incarnare personaggi complessi e sfaccettati, aggiunge un’ulteriore dimensione di mistero. Chi è il suo personaggio? Un’ancora di salvezza in un mare di conflitti, oppure un altro elemento che contribuirà a far precipitare la situazione nel caos? Aster, maestro del cinema di suspense, non ci lascia spazio a risposte facili, prediligendo un’atmosfera carica di ambiguità, dove ogni dettaglio può nascondere un significato più profondo.

Se Hereditary si nutriva del terrore latente della casa, dello spazio familiare contaminato, e Midsommar ci immergeva nell’angoscia di un’apparente idillio rurale, Eddington sembra promettere un nuovo livello di approfondimento: il terrore radicato nella comunità stessa, nella sua struttura fragile e in bilico tra ordine e caos. È una minaccia subdola, che non si manifesta con urla e spargimenti di sangue plateali, ma che si insinua nelle crepe delle relazioni umane, nel silenzio assordante dei rancori non espressi.

Il paragone con il western classico è inevitabile, ma la prospettiva di Aster si distacca dall’eroismo stereotipato, dall’epica delle sparatorie. Qui, la violenza non è un’azione spettacolare, ma una possibilità incombente, una minaccia silenziosa che aleggia come un’ombra sugli abitanti di Eddington. Potremmo immaginare un’atmosfera simile a quella di The Proposition di John Hillcoat, ma con la lente di ingrandimento di Aster, focalizzata sull’aspetto psicologico, sulla discesa nella follia che nasce dalla disgregazione sociale.

La maestria di Aster nel costruire una suspense claustrofobica, nel giocare con le aspettative dello spettatore, è innegabile. Non si tratta solo di far paura, ma di creare un’esperienza sensoriale totalizzante, un’immersione nell’inquietudine che va ben oltre il semplice genere horror. Il suo cinema è un’indagine profonda nella psiche umana, nei meccanismi che governano i rapporti interpersonali e le dinamiche di potere, e questo, più che il brivido superficiale, lo rende unico e memorabile.

Pensate alla precisione chirurgica con cui Hitchcock costruiva la suspense, alla capacità di Antonioni di raccontare la disillusione attraverso immagini evocative, e immaginate la fusione di queste due sensibilità: ecco, forse, l’essenza del cinema di Aster. Non un semplice film horror, ma un’esperienza cinematografica complessa, che ci lascia un senso di disagio persistente, anche dopo che i titoli di coda sono scorsi.

Perciò, sì, andate al cinema a vedere Eddington. Non aspettatevi semplici jump scare, ma preparatevi a un’esperienza cinematografica intensa, inquietante, che vi lascerà a lungo con il respiro sospeso, costretti a riconsiderare il significato di “vicinato” e di “comunità”. È un film che richiede attenzione, un’immersione totale nel suo mondo claustrofobico, ma ne vale assolutamente la pena. Perché Eddington non è solo un film, è un’esperienza, un viaggio nelle profondità dell’animo umano, nel cuore oscuro della società.

La scelta del mese di maggio del 2020, poi, non è casuale. Il periodo iniziale della pandemia, con le sue incertezze e le sue paure, potrebbe essere un elemento tematico centrale, un’ombra che incombe sulla comunità di Eddington, amplificando la sensazione di precarietà e di minaccia costante. Il film potrebbe, quindi, diventare una metafora della fragilità umana di fronte a una crisi globale, ma anche una riflessione sulle tensioni sociali che spesso vengono amplificate in situazioni di stress estremo.

Il genio di Ari Aster risiede nella capacità di trasporre temi universali in narrazioni potenti e visivamente accattivanti. Non è solo una questione di sceneggiatura, ma di una sapiente regia, di una fotografia studiata nel dettaglio, di una colonna sonora che sa amplificare l’atmosfera di tensione e di inquietudine. Si tratta di un’opera che lascia spazio alla riflessione, un film che continua a vivere nella mente dello spettatore anche dopo la fine della proiezione.

Eddington si prospetta come un film che non si limita a intrattenere, ma che stimola una riflessione profonda sul mondo che ci circonda, sul rapporto tra individuo e comunità, sulla fragilità dell’ordine sociale. È un’opera che promette di essere un autentico capolavoro, un’aggiunta imprescindibile a qualsiasi collezione di film di qualità.

E la scelta del cast, come già detto, sembra essere stata effettuata con cura maniacale. Ogni attore porta con sé un bagaglio di esperienze e di interpretazioni memorabili, che si integrano perfettamente con la visione registica di Aster. È un cast che, da solo, giustifica l’aspettativa di un’opera cinematografica di alto livello, capace di rimanere a lungo impressa nella memoria dello spettatore.

La combinazione tra la regia di Aster e un cast così potente suggerisce un’esperienza cinematografica di rara intensità. Un viaggio nei meandri della psiche umana, un’immersione nell’oscurità dell’animo umano, un’opera d’arte che non solo intrattiene, ma che lascia un segno indelebile nella mente e nel cuore dello spettatore. Per questo motivo, Eddington non è semplicemente un film da vedere: è un film da vivere.