Dieci anni. Dieci anni di silenzio, di ombre proiettate sulle mura di una prigione, di un vuoto che si insinua nella memoria come una nebbia tossica. È questo il tempo che separa Elisa dal crimine che la tiene prigioniera, un omicidio di cui non ricorda quasi nulla. Leonardo Di Costanzo, regista capace di plasmare il silenzio in un’opera d’arte, come già dimostrato in Ariaferma, ci consegna con Elisa un film che promette di essere un’immersione viscerale nel cuore di questo mistero, un’esplorazione delle crepe della memoria e della possibilità, flebile ma presente, di una redenzione.

La scelta di Marco Brinzi, un volto ancora relativamente nuovo nel panorama cinematografico, per interpretare il criminologo Alaoui, sembra una mossa calcolata. Di Costanzo, con la sua sensibilità registica, sa di poter plasmare l’interpretazione di Brinzi, modellare la sua performance come una scultura di luce e ombra. Alaoui, quindi, non sarà solo un professionista, ma un catalizzatore, una presenza che agisce come una lente d’ingrandimento sulla mente frantumata di Elisa, un sottile scalpello che cerca di rimuovere i detriti della memoria per dare spazio a una possibile verità, una verità forse più lacerante della stessa amnesia.

Il peso del passato, la tenacia della memoria, l’ombra lunga del rimorso: queste sono le tematiche che affiorano dalla sinossi, richiamando alla mente altri capolavori cinematografici che hanno esplorato l’abisso della psiche umana. Si pensi al neorealismo inquieto di Rossellini, alla sua capacità di scavare nelle ferite di una nazione per ritrovare la sua umanità, o all’atmosfera claustrofobica dei film di Antonioni, dove la solitudine e l’alienazione diventano palpabili. In Elisa, la prigione non è solo un luogo fisico, ma una metafora dell’isolamento interiore, una rappresentazione dell’incapacità di confrontarsi con la verità sepolta.

La presenza di Roberta Da Soller, Roberta Fossile e Valeria Golino nel cast principale è una garanzia di qualità. Golino, in particolare, con la sua vasta esperienza e la sua capacità di interpretare ruoli complessi e sfumati, potrebbe dare vita a un personaggio di straordinaria profondità, una donna che lotta per riemergere dalle acque torbide del suo passato, un’Elisa che si dibatte tra la ricerca della verità e la paura di ciò che potrebbe scoprire. Il loro gioco d’insieme, guidato dalla regia attenta di Di Costanzo, promettere un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Immagino un’estetica che si avvicini al minimalismo, con immagini potenti e cariche di significato, in grado di evocare lo stato d’animo dei personaggi, senza bisogno di eccessivi orpelli narrativi.

La differenza tra Elisa e Ariaferma è una sfida che Di Costanzo sembra aver accolto con entusiasmo. Se in Ariaferma l’attenzione era focalizzata sul microcosmo del carcere, sul rapporto tra i detenuti e la struttura stessa della prigione, in Elisa l’impostazione sembra essere più introspettiva, concentrata sulla psiche della protagonista e sulla sua lotta per la redenzione. È come se Di Costanzo, dopo aver esplorato il mondo esterno alla prigione, avesse ora deciso di immergersi nel suo cuore oscuro, nella sua intricata topografia emotiva.

La cifra estetica di Di Costanzo, il suo stile registico, è riconoscibile e consistente. È un regista che sa usare con maestria la luce e l’ombra, creando atmosfere dense e suggestive, capaci di penetrare nell’animo dello spettatore. Immagino un film in cui i silenzi sono pieni di significato, in cui gli sguardi comunicano più delle parole, in cui i dettagli, minimi e quasi impercettibili, rivelano la complessità psicologica dei personaggi. Un film che, come un dipinto di Caravaggio, concentra la luce su dettagli specifici, mettendo in risalto la disperazione e la fragilità umana.

La visione artistica di Di Costanzo, intrisa di realismo ma anche di un lirismo sotteso, è capace di trascendere il semplice racconto, trasformando il film in una riflessione profonda sulla memoria, sulla colpa e sulla possibilità di un nuovo inizio. Elisa non è solo un thriller psicologico, ma un’opera che indaga nel profondo delle ferite dell’anima, un viaggio introspettivo che ci accompagnerà attraverso le pieghe di una coscienza lacerata, tra ricordi frammentati e la speranza, minuscola ma tenace, di una redenzione.

Per tutte queste ragioni, Elisa è un film che merita di essere visto. Non è un’opera che si limita a intrattenere, ma che stimola la riflessione, che ci obbliga a confrontarci con le zone d’ombra della nostra stessa esistenza. È un film che lascia il segno, che si insinua nella mente dello spettatore e continua a vivere, a pulsare, anche dopo che i titoli di coda sono scorsi. È un’esperienza cinematografica che arricchisce, che ci insegna a guardare oltre la superficie, ad andare oltre le apparenze, alla ricerca di una verità che potrebbe essere più complessa e dolorosa di quanto possiamo immaginare, ma anche, e forse soprattutto, più liberatoria.