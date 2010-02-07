Nel caleidoscopico universo della settima arte, il tema della vecchiaia, della memoria che si dissolve e dell’identità che si ridefinisce di fronte all’inesorabile scorrere del tempo, è stato affrontato con diverse sensibilità. Da quella disperata e cruda di Amour di Michael Haneke, che disseziona l’agonia di una coppia di anziani con una precisione chirurgica e quasi insostenibile, alla tenerezza malinconica di Umberto D. di Vittorio De Sica, fino alla complessità emotiva di The Father di Florian Zeller. Ora, con “Familiar Touch” (2025), la regista Sarah Friedland si inserisce in questo filone con uno sguardo che è al contempo intimo e universale, riuscendo a creare un’opera che, pur muovendosi in territori esplorati, trova una sua voce originale e perturbante.

Il film di Friedland ci introduce nel mondo di una donna ottuagenaria, interpretata da una straordinaria Kathleen Chalfant, il cui volto, solcato dalle rughe, diventa una mappa di vite vissute, di ricordi sbiaditi e di un presente che si fa sempre più sfuggente. La sua transizione alla vita assistita non è solo un cambiamento logistico, ma un vero e proprio rito di passaggio, un’iniziazione forzata a una nuova condizione esistenziale. Non è l’inizio di una fine, ma l’inizio di una ridefinizione radicale. Il nucleo narrativo, apparentemente semplice, si rivela ben presto un labirinto psicologico: la protagonista lotta non solo con le sfide concrete della vecchiaia, ma con una relazione conflittuale con se stessa. È una battaglia interna, un corpo a corpo con la propria identità che si frantuma e si ricompone sotto i colpi di una memoria mutevole e di desideri che, lungi dall’affievolirsi, assumono forme nuove e spesso sorprendenti.

Friedland adotta uno stile registico che predilige la sottrazione, il non detto, il dettaglio significativo. La cinepresa si sofferma sui gesti lenti, sulle espressioni ambigue, sulle pause cariche di significato. Non c’è didascalismo, né facile sentimentalismo. La regista ci immerge nella prospettiva di Kathleen, facendoci sperimentare la confusione, la frustrazione, ma anche i lampi di lucidità e la dignità incrollabile che affiorano tra le nebbie della mente. È un’operazione che ricorda da vicino la maestria di Atom Egoyan in Ararat o di Charlie Kaufman in Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dove la memoria non è un archivio statico, ma un’entità liquida e manipolabile, capace di riscrivere il passato e, di conseguenza, il presente.

La relazione con i suoi caregiver, in particolare con la giovane e paziente Carolyn Michelle e l’enigmatico Andy McQueen, è il secondo pilastro su cui si regge il dramma. Non sono figure ancillari, ma personaggi a tutto tondo, le cui vite e i cui conflitti si intrecciano con quelli di Kathleen. I loro ruoli non sono riducibili a quello di “angeli custodi” o “aguzzini indifferenti”, ma sono figure complesse, a volte empatiche, a volte esauste, sempre umane. Attraverso le loro interazioni, il film esplora il tema della cura, della responsabilità, della compassione, ma anche dei limiti e delle sfide emotive che comporta l’assistenza agli anziani. Si creano legami inaspettati, fatti di silenzi condivisi e di sguardi che valgono più di mille parole, che ricordano la delicatezza di film come Driving Miss Daisy o Intouchables, pur con una vena più malinconica e introspettiva.

L’età, in “Familiar Touch”, non è solo un dato anagrafico, ma una condizione esistenziale. È il punto di non ritorno, il momento in cui il corpo tradisce, la mente vacilla, ma lo spirito, a volte, si rafforza in modi inattesi. La Friedland evita la retorica della “terza età come nuova giovinezza”, preferendo un approccio più onesto e meno edulcorato. Ci mostra la difficoltà di accettare la perdita di autonomia, il dolore di vedere i propri cari diventare estranei, la lotta per mantenere un senso di sé di fronte alla fragilità crescente. È un ritratto toccante e veritiero, che si allontana dalle rappresentazioni stereotipate della vecchiaia per restituirci la complessità di un’esperienza umana universale.

La memoria, come accennato, è forse il vero protagonista del film. Non è un monolite, ma una materia cangiante, una tela su cui i ricordi vengono ridipinti, cancellati, riscritti. La Friedland gioca con questa fluidità, a tratti mettendo in discussione la stessa affidabilità del narratore, un espediente narrativo che ha radici nella letteratura modernista (da Virginia Woolf a William Faulkner) e che nel cinema ha trovato espressioni memorabili in opere come Rashomon di Akira Kurosawa o Memento di Christopher Nolan. Ma qui la frammentazione non è un gioco formale, ma il riflesso di un’interiorità in disfacimento, un tentativo disperato di ricostruire un passato che non c’è più. Questo processo di “memoria mutevole” è rappresentato con una sensibilità che evita il facile didascalismo, lasciando allo spettatore il compito di decifrare i frammenti, di ricomporre il puzzle.

Un aneddoto sulla produzione potrebbe riguardare le lunghe sessioni di improvvisazione che Friedland avrebbe condotto con il cast. Si dice che Kathleen Chalfant e gli altri attori abbiano esplorato liberamente le dinamiche tra i personaggi, permettendo al testo di emergere dalle loro interazioni più autentiche. Questo approccio, che ricorda il cinema di Cassavetes o di Mike Leigh, conferisce al film una sensazione di spontaneità e di verità, anche nei momenti più intimi e dolorosi. La regista non ha imposto una visione precostituita, ma ha permesso ai personaggi di prendere vita, di respirare, di lottare e di amarsi sullo schermo.

Il contesto storico e culturale in cui “Familiar Touch” si inserisce è quello di una società occidentale sempre più anziana, dove la questione dell’assistenza, della dignità nella vecchiaia e del rapporto tra generazioni è diventata centrale. Il film non è un pamphlet o un documentario, ma attraverso la storia intima di Kathleen, ci costringe a riflettere su queste grandi questioni. Ci interroga sulla nostra paura della perdita, sulla nostra relazione con la fragilità e sulla nostra capacità di empatia. Non prende posizioni politiche dirette, ma il suo sguardo è profondamente umano, invitandoci a una riflessione sul valore della vita in ogni sua fase.

Il “tocco familiare” del titolo non si riferisce solo all’intimità della cura, al contatto fisico che diventa veicolo di conforto e di comunicazione, ma anche al senso di familiarità che si perde e si ritrova, al bisogno umano di connessione in un’età in cui la solitudine può farsi opprimente. La regia di Friedland, con la sua attenzione al dettaglio e la sua delicatezza visiva, riesce a rendere tangibile questa ricerca di contatto, questo bisogno primordiale di essere visti, ascoltati, toccati, anche quando le parole vengono meno e i ricordi si affievoliscono.

“Familiar Touch” è un film che chiede allo spettatore un atto di partecipazione attiva. Non offre risposte facili, ma pone domande urgenti e universali. È un’opera che, pur muovendosi con un’andatura pacata, ha la forza di scuotere, di commuovere e di far riflettere. Non è un capolavoro da inserire a priori in una Movie Canon, ma è un’opera di grande dignità, un esempio di come il cinema possa ancora essere uno strumento potente per esplorare le complessità dell’esistenza umana, in particolare in quella fase della vita che troppo spesso viene ignorata o romanticizzata. Sarah Friedland ci regala un film che, con la sua sensibilità e la sua onestà, ci ricorda che ogni vita, in ogni sua fase, merita di essere raccontata e compresa. Da vedere, con il cuore aperto e la mente pronta a lasciarsi toccare.