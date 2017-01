Film da Vedere

All’Ovest Niente di Nuovo (1930) e 9/10

1930-10-04 11:09

Uno dei primi film ad avvalersi del sonoro l’opera di Milestone prende spunto dall’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque per raccontare l’odissea di un gruppo di amici di nazionalità tedesca che decide di arruolarsi per la Grande Guerra del 15-18. La loro odissea è narrata con occhio disincantato e velatamente amaro, con un retrogusto spiccatamente antimilitarista e pacifista. Partiti intrisi di ideali altisonanti come coraggio, onore, senso della Patria, in realtà i giovani si renderanno presto conto che la Grande Carneficina che alla fine fagociterà anche loro, non ha nulla a che vedere con questi roboanti propositi. Un film emozionante per il taglio iper-realista delle inquadrature, per il nevrotico succedersi degli eventi, per l’inquietante sondaggio delle anime dei protagonisti. Un’opera unica, solenne, commovente.

Titolo originale: All Quiet on the Western Front – Regia: Lewis Milestone – Sceneggiatura: Erich Maria Remarque, Maxwell Anderson, George Abbott, Del Andrews, C. Gardner Sullivan, Walter Anthony, Lewis Milestone – Durata: 147 min. – Attori principali: Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray, Arnold Lucy, Ben Alexander