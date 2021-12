In una solare ma tetra domenica prenatalizia di dicembre la truppa di Viaggio nella Luna si è infine riunita in sessione plenaria per il temuto conclave sui film di fantascienza da vedere assolutamente. Ovvero la redazione di una lista di film che avesse la pretesa di comprendere tutte le opere fondamentali in ambito fantascientifico che siano mai state girate da uomo o androide. Ognuno dei 5 membri della crew ha quindi portato una lista di 10 film che a suo parere hanno caratterizzato la sua vita di fruitore di fantascienza in modo significativo, se non assoluto.

Nel podcast verranno quindi snocciolati tutti i film che fanno parte di ciascuna lista dei Viaggiatori Lunari per poi redarre, alla fine della giostra, un’unica imprescindibile lista che in ordine di preferenza annoverasse tutti i film votati in ordine di punteggio ricevuto.

Ne scaturisce una classifica, se vogliamo, che non deve ovviamente essere considerata assoluta e assolutistica, ma piuttosto uno spunto per vedere opere di cui non conoscevamo l’esistenza, unite ad opere che invece meriterebbero una seconda visione.

30 Film di Fantascienza da vedere

1) Blade Runner (1982) di Ridley Scott

2) Alien (1979) di Ridley Scott

3) 2001 Odissea nello Spazio (1968) di Stanley Kubrick

4) Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo (1977) di Steven Spielberg

5) Terminator (1984) di James Cameron

6) Matrix (1999) di Lana e Lilly Wachowski

7) L’Esercito delle 12 Scimmie (1995) di Terry Gilliam

8) L’Impero colpisce ancora (1980) di George Lucas

9) District 9 (2009) di Neill Blomkamp

10) Ghost in the Shell (1995) di Mamoru Oshii

11) L’Invasione degli Ultracorpi (1956) di Don Siegel

12) Metropolis (1922) di Fritz Lang

13) Star Wars (1977) di George Lucas

14) Interstellar (2014) di Christopher Nolan

15) Prometheus (2012) di Ridley Scott

16) Atto di Forza (1990) di Paul Verhoeven

17) Il Mondo dei Robot (1973) di Michael Crichton

18) Moon (2009) di Duncan Jones

19) Dark Star (1974) di John Carpenter

20) Giochi Stellari (1984) di Nick Castle

21) Solaris (1972) di Andrei Tarkovsky

22) Brazil (1985) di Terry Gilliam

23) A.I. – Intelligenza artificiale (2001) di Steven Spielberg

24) 2002: la seconda odissea (1972) di Douglas Trumbull

25) La Cosa (1982) di John Carpenter

26) Terrore nello Spazio (1965) di Mario Bava

27) Her (2013) di Spike Jonze

28) Il Pianeta delle Scimmie (1968) di Franklin J. Schaffner

29) Akira (1988) di Katsuhiro Ôtomo

30) L’Uomo Illustrato (1969) di Jack Smight

30) Balle Spaziali (1987) di Mel Brooks

Per i dettagli che hanno caratterizzato le scelte, l’importanza di ogni opera e gli esclusi eccellenti che non sono entrati in lista potete far riferimento al podcast di seguito.

In studio hanno condotto: Federico Minguzzi, Thomas Filippi, Marco Belemmi, Francesco Morosini e Alessandro Nunziata. Buon Ascolto.