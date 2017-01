Ultimamente il fenomeno della visione di film in streaming online ha suscitato non poche polemiche e alcuni pesanti strascichi giudiziari per molti webmaster che abbastanza sconsideratamente proponevano link a contenuti protetti da copyright. Per la maggior parte dei casi questi link fanno capo al famigerato sito Megavideo, famoso per ospitare numerosi contenuti illegali, ossia film in uscita nelle sale o appena usciti in dvd.

Al momento sono veramente pochissimi i siti che si possono dire in regola con il pagamento dei diritti di copyright, regolarizzando cioè la propria posizione mediante la SIAE la società degli autori ed editori che fornisce, dietro pagamento di una tassa fissa più una percentuale applicata ad ogni singolo download, l’autorizzazione necessaria per pubblicare online materiale cinematografico.

Naturalmente è altamente consigliabile utilizzare i siti web in regola per evitare brutte sorprese quali: fastidiosi popup pubblicitari, interruzione continua della visione del film per problemi di banda, scarsa qualità del materiale audiovisivo. Senza contare i guai legali a cui si potrebbe andare inconsciamente incontro facendo uso di questi servizi illegali. E allora è bene stilare una lista di siti che è possibile utilizzare per la visione di film in streaming online:

Film Review – Propone un buon catalogo di film in streaming o in alternativa scaricabili sul proprio pc, i prezzi sono piuttosto abbordabili e commisurati alla qualità del servizio.

Cine1 – E’ un sito con una politica aggressiva di prezzi e un buon numero di film in download oppure in streaming

TVdream – un sito dalla grafica accattivante, blog style, molto ben rifornito di film e novità dalle sale, prezzi anche qui concorrenziali