Ethan Coen, una metà del leggendario duo fratelli Coen, firma da solo Honey Don’t!, un thriller a tinte noir che, a giudicare dalla sinossi ufficiale, si muove su un terreno familiare, seppur con un’impronta potenzialmente originale. La scelta di affidare il ruolo della protagonista, Honey O’Donahue, a Margaret Qualley, attrice nota per la sua capacità di incarnare personaggi enigmatici e vulnerabili, suggerisce una certa attenzione alla costruzione psicologica del personaggio. Qualley, con la sua presenza scenica sottile e intensa, potrebbe regalare una performance memorabile, capace di sfumare i confini tra eroina e anti-eroina, un elemento narrativo spesso presente nei migliori thriller psicologici.

L’aggiunta di Aubrey Plaza e Chris Evans al cast principale costituisce un elemento di ulteriore interesse. Plaza, con la sua abilità nel dosare cinismo e vulnerabilità, potrebbe interpretare un ruolo chiave nell’enigma che circonda la chiesa misteriosa, mentre Evans, dopo aver esplorato ruoli d’azione e di commedia, potrebbe sorprendere con una performance più drammatica e introspettiva. La presenza di Charlie Day, noto per il suo talento comico, aggiunge un elemento di imprevedibilità, lasciando spazio a speculazioni su un possibile contrasto tra umorismo nero e suspense. Questo assemblaggio di talenti, a prima vista eterogeneo, potrebbe rivelarsi un punto di forza, generando un’alchimia scenica capace di trascendere le convenzioni del genere.

La sinossi stessa, con la sua semplicità apparente, cela una potenziale ricchezza tematica. La detective privata che indaga su una serie di strani decessi legati a una misteriosa chiesa evoca immediatamente immagini di paesaggi cupi, segreti custoditi a lungo, e una lotta contro un’oscurità non solo fisica, ma anche spirituale. Ci si domanda se Coen si concentrerà sugli aspetti investigativi del caso, oppure se darà più spazio all’esplorazione della psicologia della protagonista e dei suoi rapporti con gli altri personaggi, in una direzione che ricorda, per certi versi, i lavori di David Fincher, ma con una possibile sfumatura più asciutta e ironica, tipica dello stile dei fratelli Coen.

L’accoglienza del pubblico, con un punteggio medio di 5.3/10 su 2513 voti, è certamente deludente e invita a una riflessione attenta. Un numero così limitato di voti, però, non riflette necessariamente il valore artistico del film. Potrebbe trattarsi di un caso di mancata promozione, di un pubblico non preparato ad accogliere una visione più complessa o addirittura di un prodotto che, pur non essendo un capolavoro, possiede una sua peculiare qualità, forse meno immediata e accessibile. Il modesto incasso globale di circa 3.025.525 dollari, in un’industria cinematografica dominata dai blockbuster, non costituisce di per sé una pietra tombale sulla qualità estetica del film.

In definitiva, è prematuro stabilire se Honey Don’t! meriti un posto nel Movie Canon. La sinossi lascia spazio a diverse interpretazioni e possibili sviluppi narrativi. La scelta del cast è interessante e suggerisce una volontà di andare oltre i clichè del genere. L’accoglienza del pubblico, pur negativa, non è sufficientemente significativa da decretare definitivamente il fallimento del film. Solo una visione completa potrebbe permettere una valutazione più precisa, ma l’idea di un Ethan Coen che si cimenta in un thriller autonomo, senza la collaborazione del fratello Joel, rappresenta di per sé un evento degno di nota, e un buon motivo per concedere a Honey Don’t! un’analisi più approfondita.