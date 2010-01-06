Hot Milk è l’abbagliante esordio alla regia della sceneggiatrice Rebecca Lenkiewicz e appartiene a quella categoria di film che ispirano subito una certa curiosità. Adattando il romanzo omonimo di Deborah Levy, un testo già di per sé tellurico e vibrante, Lenkiewicz non si limita a una trasposizione fedele, ma compie un atto di traduzione alchemica, trasformando la prosa incandescente di Levy in un linguaggio cinematografico che è pura esperienza sensoriale. È un cinema che si sente sulla pelle: il sole spietato della costa spagnola, il salmastro che si rapprende sulle labbra, il fastidio di un insetto che ronza troppo vicino. L’opera si insinua sotto la cute dello spettatore per diagnosticare una patologia universale e sfuggente: la tossicità di certi legami familiari, dove l’amore si manifesta come una paralisi e la cura, l’unica possibile, è un atto di crudele e necessaria amputazione. L’ingresso di Hot Milk nel nostro Movie Canon è il riconoscimento di un capolavoro maturo e spietato, un’indagine quasi clinica sulla prigionia del corpo e dell’anima che si rivela, alla fine, un inno alla più difficile delle liberazioni: quella da chi amiamo.

La grandezza del film risiede in primo luogo nella sua superba capacità di eludere le trappole del “dramma medico”. La misteriosa malattia di Rose (una Fiona Shaw monumentale), la cui paralisi alle gambe va e viene con la capricciosità di un dio dispettoso, non è mai il vero soggetto della narrazione. È piuttosto il MacGuffin esistenziale, il sintomo visibile di un malessere più profondo che infetta la relazione con sua figlia, Sofia (Jessie Buckley, in una performance di contenuta implosione). Lenkiewicz, la cui carriera di sceneggiatrice (Ida, Disobedience, She Said) ha sempre dimostrato una rara abilità nel dissezionare la psicologia femminile, applica qui questa sua dote alla regia. Il suo non è uno sguardo che cerca il virtuosismo, ma la precisione. “Scrive con la macchina da presa”, si potrebbe dire, e ogni inquadratura è una frase ponderata, ogni movimento di camera una scelta di punteggiatura. Compone i suoi quadri con un rigore che ricorda il cinema di Chantal Akerman, intrappolando le due donne in interni claustrofobici, anche quando sono immerse nel vasto paesaggio andaluso, a sottolineare come la vera prigione sia la loro simbiosi.

Al centro di questa prigione, si consuma un duello psicologico di rara intensità. Fiona Shaw offre un ritratto terrificante e al contempo patetico di Rose, una madre-tiranna la cui arma non è la rabbia aperta, ma una fragilità manipolatoria, un egoismo mascherato da bisogno. La sua malattia è il suo scettro, uno strumento di controllo che lega Sofia a sé con le catene invisibili del senso di colpa e del dovere. Jessie Buckley, dal canto suo, è magistrale nel comunicare il peso di questa devozione forzata. La sua Sofia è un’antropologa che ha smesso di studiare il mondo per diventare l’eterna e frustrata studiosa del corpo materno. La sua postura è quella di chi è perennemente in attesa, il suo corpo un fascio di nervi e risentimento tenuto a stento sotto controllo. In lei si agitano trent’anni di vita non vissuta, di desideri repressi, di una identità sacrificata sull’altare di una malattia forse inesistente. Il film attinge a piene mani dal mito, trasformando Rose in una Medusa moderna: il suo sguardo, le sue lamentele, la sua stessa presenza fisica non pietrificano Sofia con la magia, ma con l’amore, che qui diventa una forma di veleno lento.

Questo dramma greco si svolge sotto il sole implacabile di Almería, e il paesaggio, lungi dall’essere una semplice cartolina esotica, diventa il terzo protagonista, un catalizzatore che accelera la decomposizione e la successiva rinascita. Lenkiewicz sovverte completamente il topos cinematografico della costa spagnola come luogo di evasione e piacere. Qui, l’ambiente è ostile, primordiale. Il caldo incessante non è un invito al relax, ma una condizione di perenne disagio che rende l’aria irrespirabile, proprio come l’atmosfera tra madre e figlia. La fotografia di Ari Wegner, già ammirata ne Il potere del cane, cattura la luce accecante e i colori quasi bruciati di una terra arida, quasi lunare, che funge da specchio perfetto del deserto emotivo di Sofia. È un paesaggio che interroga, che non offre conforto. Il mare stesso non è solo simbolo di libertà, ma anche di pericolo, popolato da meduse velenose la cui puntura diventa, in una delle scene più potenti del film, un rito di passaggio, un dolore fisico e reale che finalmente oscura quello, ineffabile e cronico, inflittole dalla madre. È in questo crogiolo che Sofia inizia a esistere al di fuori della sua funzione di “figlia-infermiera”.

L’agente di questo cambiamento ha il volto e il corpo di Ingrid, interpretata da una Vicky Krieps magnetica e intelligente. Il suo personaggio, una sarta tedesca libera e pragmatica, rappresenta tutto ciò che a Sofia è stato negato: l’autonomia, una sessualità vissuta senza colpa, un rapporto sano con il proprio corpo e il proprio lavoro. L’incontro tra le due non è la classica storia d’amore che salva, ma un incontro tra due modi diversi di abitare il mondo. Ingrid non offre a Sofia soluzioni, ma una prospettiva. La guarda non come la figlia di Rose, ma come una donna. La loro relazione, esplorata con una naturalezza e un’onestà prive di morbosità, diventa per Sofia uno spazio di sperimentazione, un laboratorio dove può finalmente riappropriarsi del proprio corpo, non più solo strumento di cura per un altro, ma fonte di piacere e conoscenza per sé. Lenkiewicz filma la loro intimità con uno sguardo che è al contempo diretto e rispettoso, comprendendo che la liberazione di Sofia non può che essere, prima di tutto, una liberazione fisica.

A un livello più profondo, e qui si rivela tutta la statura intellettuale dell’opera, Hot Milk è un film sull’ermeneutica del corpo. Il corpo di Rose è un testo indecifrabile, un palinsesto di sintomi che i medici tradizionali non riescono a leggere. La clinica del misterioso e carismatico Dr. Gómez, dove le due si recano in cerca di una cura miracolosa, non è un ospedale, ma un centro di interpretazione. Gómez non usa medicine, ma parole. La sua “cura” è un esercizio di maieutica, un tentativo di far emergere la verità che si nasconde dietro la somatizzazione. Il film si interroga, senza mai fornire una risposta definitiva, sulla natura stessa della malattia. È un disturbo fisico o una performance psicologica? Una menzogna o la più disperata delle verità? Questa ambiguità è la forza del film. Ci costringe a mettere in discussione il nostro rapporto con la medicina, con la malattia e con le storie che costruiamo attorno ai nostri dolori per dare loro un senso. In questo, l’opera di Lenkiewicz si inserisce in una nobile tradizione che va dal Foucault di Nascita della clinica alla Susan Sontag di Malattia come metafora, interrogando il confine labile tra patologia e identità.

Alla fine, la guarigione di Sofia non coincide con quella della madre, ma con la sua coraggiosa decisione di smettere di cercare una diagnosi per lei e di iniziare a scrivere la propria. È l’accettazione che certi testi sono destinati a rimanere illeggibili e che l’unica via d’uscita è smettere di essere il loro esegeta. Con una potenza visiva che sa essere sia brutale che lirica, un trio di interpretazioni attoriali che definire magistrali è riduttivo, e una densità tematica che continuerà a risuonare nello spettatore per giorni, Hot Milk si impone non solo come uno dei migliori esordi alla regia degli ultimi decenni, ma come un’opera essenziale e definitiva sulla complessità dei legami umani. È un film che fa male, che scuote e che, infine, purifica.