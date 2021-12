Una sinistra domenica di fine novembre l’intrepida truppa di Viaggio nella Luna, trasmissione radiofonica di cinema a diffusione interplanetaria, si è abbastanza mestamente riunita nello studio di Radio Talpa in via Dante a Cattolica per il temuto conclave sui migliori film Horror della storia del cinema.

Ognuno dei sei membri ha quindi esposto in trasmissione la sua personale classifica dei migliori venti film horror e alla fine ne è risultata la seguente insindacabile classifica generale.

Classifica 30 Film Horror più belli di sempre

1) L’Esorcista (1973) di William Friedkin

2) Shining (1980) di Stanley Kubrick

3) La Casa (1981) di Sam Raimi

4) Rosemary’s Baby (1968) di Roman Polanski

5) … E tu vivrai nel terrore: L’Aldilà! (1981) di Lucio Fulci

6) I tre volti della paura (1963) di Mario Bava

7) La maschera del demonio (1960) di Mario Bava

8) Martyrs (2008) di Pascal Laugier

9) Psyco (1960) di Alfred Hitchcock

10) Profondo Rosso (1975) di Dario Argento

11) Non aprite quella porta (1974) di Tobe Hooper

12) The Witch (2015) di Robert Eggers

13) La notte dei morti viventi (1968) di George Romero

14) Suspiria (1977) di Dario Argento

15) Hereditary (2018) di Ari Aster

16) Dracula di Bram Stoker (1992), di Francis Ford Coppola

17) Le streghe di Salem (2012) di Rob Zombie

18) Rec (2007) di Jaume Ballaguerò e Paco Plaza

19) Nosferatu (1922) di Friedrich W. Murnau

20) Nightmare (1984) di Wes Craven

21) Operazione paura (1966) di Mario Bava

22) L’Arcano incantatore (1996) di Pupi Avati

23) Skeleton Key (2005) di Iain Softley

24) L’occhio che uccide (1960) di Michael Powell

25) Session 9 (2001) di Brad Anderson

26) Suspense (1961) di Jack Clayton

27) Eraserhead (1977) di David Lynch

28) Pet Sematary (1989) di Mary Lambert

29) Halloween (1978) di John Carpenter

30) Ghost Stories (2017) di Jeremy Dyson e Andy Nyman

Questa che potete leggere è dunque la classifica dei 30 film Horror che hanno fatto la storia del cinema. Ognuno è stato fatto oggetto di una breve recensione nel podcast, unitamente al motivo per il quale è stato inserito in classifica. Molti di questi film sono incontestabili capolavori mentre per alcuni film si tratta di una clamorosa inclusione.

Il primo posto è quasi incontestabile: il film di Friedkin non ha solo definito un nuovo canone estetico per quanto riguarda i film di possessione ma ha indubbiamente plasmato un modello a cui legioni di cineasti si sono ispirati ed hanno copiosamente attinto, si potrebbe definire il film horror per antonomasia dunque.

Al secondo posto la declinazione horror di un autentico maestro della cinematografia come Stanley Kubrick: partendo dal testo di Stephen King il regista britannico disegna un microcosmo popolato da spettrali allucinazioni e ossessive voci interiori, aiutato da un demoniaco Jack Nicholson.

Nella piazza d’onore troviamo l’Horror Pop di Sam Raimi con il suo Evil Dead: ironico, sarcastico e sottilmente abominevole, l’opera di Raimi si avvale di un imberbe Bruce Campbell qui all’inizio della sua gloriosa carriera.

Oltre ai 30 film in classifica citiamo in ordine rigorosamente sparso i film che non sono entrati in lista ma che hanno comunque ricevuto almeno un voto dai recensori:

50 Film Horror non entrati in classifica (comunque da vedere)

Secuestrados (2010) di Miguel Angel Vivas

(2010) di Miguel Angel Vivas Il seme della follia (1994) di John Carpenter

(1994) di John Carpenter Christine – La macchina infernale (1983) di John Carpenter

(1983) di John Carpenter Goksung la presenza del Diavolo (2016) di Na Hong-jin

(2016) di Na Hong-jin It follows (2014) di David Robert Mitchell

(2014) di David Robert Mitchell Man in the dark (2016) di Fede Alvarez

(2016) di Fede Alvarez Angel Heart – Ascensore per l’inferno (1987) di Alan Parker

(1987) di Alan Parker The Omen (1976) di Richard Donner

(1976) di Richard Donner Nosferatu – il principe della notte (1979) di Werner Herzog

(1979) di Werner Herzog Videodrome (1983) di David Cronenberg

(1983) di David Cronenberg Zombi (Dawn of the dead) (1978) di George Romero

(1978) di George Romero La casa dei 1000 corpi (2003) di Rob Zombie

(2003) di Rob Zombie The Ring (2002) di Gore Verbinski

(2002) di Gore Verbinski La casa del diavolo (2005) di Rob Zombie

(2005) di Rob Zombie The Entity (1982) di Sidney J. Furie

(1982) di Sidney J. Furie Scanners (1981) di David Cronenberg

(1981) di David Cronenberg The others (2001) di Alejandro Amenabar

(2001) di Alejandro Amenabar Amityville horror (1979) di Stuart Rosenberg

(1979) di Stuart Rosenberg Alien (1979) di Ridley Scott

(1979) di Ridley Scott Possession (1981) di Andrzej Zulawski

(1981) di Andrzej Zulawski Il gabinetto del dottor Caligari (1920) di Robert Wiene

(1920) di Robert Wiene Calvaire (2004) di Fabrice du Welz

(2004) di Fabrice du Welz Lasciami entrare (2008) di Tomas Alfredson

(2008) di Tomas Alfredson Kwaidan – Storie di fantasmi (1964) di Masaki Kobayashi

(1964) di Masaki Kobayashi Tusk (2014) di Kevin Smith

(2014) di Kevin Smith Prossima fermata: l’inferno (2008) di Ryūhei Kitamura

(2008) di Ryūhei Kitamura La scala a chiocciola (1946) di Robert Siodmak

(1946) di Robert Siodmak Oculus – il riflesso del male (2013) di Mike Flanagan

(2013) di Mike Flanagan The possession of Michael King (2014) di David Jung

(2014) di David Jung La cosa (1982) di John Carpenter

(1982) di John Carpenter 30 giorni di buio (2007) di David Slade

(2007) di David Slade Raw (2016) di Julia Ducournau

(2016) di Julia Ducournau Get Out (2017) di Jordan Peele

(2017) di Jordan Peele Crimson Peak (2015) di Guillermo Del Toro

(2015) di Guillermo Del Toro Blair Witch Project (1999) di Daniel Myrick

(1999) di Daniel Myrick Hellraiser (1987) di Clive Barker

(1987) di Clive Barker La Casa delle Bambole – Ghostland (2018) di Pascal Laugier

(2018) di Pascal Laugier L’evocazione – The Conjuring (2013) di James Wan

(2013) di James Wan A quiet place (2018) di John Krasinski

(2018) di John Krasinski Babadook (2014) di Jennifer Kent

(2014) di Jennifer Kent Occhi senza volto (1960) di Georges Franju

(1960) di Georges Franju Repulsion (1965) di Roman Polanski

(1965) di Roman Polanski Sotto l’ombra (2016) di Babak Anvari

(2016) di Babak Anvari A Girl Walks Home Alone at Night (2014) di Ana Lily Amirpour

(2014) di Ana Lily Amirpour Drag to me hell (2009) di Sam Raimi

(2009) di Sam Raimi Un lupo mannaro americano a Londra (1981) di John Landis

(1981) di John Landis The Descent (2002) di Neil Marshall

(2002) di Neil Marshall L’Esorcismo di Emily Rose (2005) di Scott Derrickson

(2005) di Scott Derrickson Zombie contro zombie (2017) di Shin’ichirô Ueda

(2017) di Shin’ichirô Ueda Kuroneko (1952) di Kaneto Shindô

Per i dettagli e le recensioni dei film suggeriamo di ascoltare il podcast della puntata, buon ascolto!