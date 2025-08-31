Jay Roach, regista noto per la sua abilità nel bilanciare commedia e satira sociale (si pensi ai successi della saga di Austin Powers e alla riuscita trasposizione cinematografica di Trumbo), si cimenta ora con una dark comedy dal titolo I Roses, che promette di esplorare i sottili meandri della disillusione e della competizione all’interno di un’apparentemente perfetta unione familiare.

La sinossi presenta una premessa intrigante: Theo e Ivy, interpretati rispettivamente da Benedict Cumberbatch e Olivia Colman, incarnano l’immagine di una coppia di successo, con figli perfetti e una vita sessuale invidiabile. Questa facciata di idilliaca perfezione, tuttavia, nasconde una realtà ben più complessa, fatta di risentimenti e competizione sotterranei. La frattura sembra innescarsi con il fallimento professionale di Theo, un evento che mette a nudo le fragilità di una relazione costruita su un fragile equilibrio di ambizioni e apparenze.

La scelta di Cumberbatch e Colman, due attori di straordinario talento e versatilità, è quanto mai azzeccata. Cumberbatch, noto per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati (da Sherlock Holmes a Alan Turing), sembra essere l’interprete ideale per la complessità interiore di Theo. La sua capacità di esprimere sia fragilità che arroganza potrebbe rendere palpabile la lotta interiore del protagonista di fronte al crollo delle sue ambizioni. Colman, recentemente celebrata per il suo ruolo in The Crown e premiata con un Oscar per La favorita, porta con sé una notevole esperienza nella rappresentazione di personaggi femminili complessi e sfuggenti, capaci di nascondere profondità emotive sotto una patina di compostezza. La dinamica tra i due attori promette di essere il fulcro emotivo del film, un confronto drammatico e sottile tra due individui che si conoscono profondamente, ma che in questo momento di crisi si trovano a scoprire lati oscuri l’uno dell’altro.

L’aggiunta di Andy Samberg e Kate McKinnon al cast principale aggiunge un ulteriore elemento di interesse. Samberg, noto per la sua comicità brillante e spesso surreale (Brooklyn Nine-Nine, Palm Springs), potrebbe apportare un tocco di umorismo nero capace di bilanciare il dramma e l’ironia della situazione. McKinnon, eccellente nel dosare commedia e dramma (Saturday Night Live, Ghostbusters), potrebbe interpretare un ruolo chiave nella narrazione, forse una figura che svela le contraddizioni della coppia o che addirittura fomenta il conflitto. La loro presenza suggerisce la possibilità di un’esplorazione più ampia dei temi affrontati, andando oltre la semplice dinamica di coppia per approfondire le dinamiche familiari e le pressioni sociali.

La dark comedy, come genere, ha una lunga e illustre storia nel cinema. Da classici come Il settimo sigillo di Bergman, con la sua meditazione sulla morte e l’esistenza, a capolavori più recenti come In Bruges di Martin McDonagh, che intreccia umorismo nero e dramma con maestria, questo genere ha sempre saputo esplorare i lati più oscuri della condizione umana con un’abile commistione di comicità e tragedia. I Roses sembra inserirsi in questa ricca tradizione, promettendo di aggiungere un tassello significativo all’evoluzione della dark comedy contemporanea. Il confronto con l’esistenzialismo di un Bergman o l’ironia cinica di un McDonagh potrebbe essere illuminante, mostrando come la modernità si confronta con questi temi universali, reinterpretandoli attraverso la lente della società contemporanea.

L’idea di una famiglia apparentemente perfetta che cela un profondo malessere interno ricorda, per certi versi, il capolavoro di Hitchcock, Rebecca, la prima moglie. In entrambi i casi, l’apparenza ingannevole è il punto di partenza di una storia che scava a fondo nelle dinamiche psicologiche dei personaggi. Ma mentre in Hitchcock la tensione è alimentata da un mistero da risolvere, in I Roses la suspense sembrerebbe derivare dalla crescente consapevolezza delle crepe nel rapporto tra Theo e Ivy, che si mostra come un’inevitabile conseguenza delle loro aspirazioni e delle contraddizioni che affiorano con il crollo del sogno professionale di Theo.

Un altro elemento di interesse risiede nel potenziale di metafora sociale che il film potrebbe offrire. La crisi professionale di Theo potrebbe essere letta come una metafora della precarietà esistenziale e delle difficoltà che molti individui affrontano nella società moderna, dove il successo è spesso percepito come un fattore essenziale per la felicità e l’appagamento. Questo potrebbe aprire la strada a una critica sociale più ampia, che analizza le pressioni e le aspettative imposte dalle società occidentali sul raggiungimento di un ideale di successo spesso illusorio.

L’assenza di dati sull’accoglienza critica e di pubblico impedisce, naturalmente, una valutazione completa del film. Tuttavia, sulla base della sinossi e del cast coinvolto, I Roses promette di essere un’opera di notevole spessore artistico. La capacità di Roach di dirigere attori di tale calibro, la complessità dei personaggi descritti e l’ambientazione all’interno di un genere cinematografico ricco di tradizione, suggeriscono un potenziale che potrebbe consacrare il film come un’opera di rilievo. La capacità di Roach di mescolare dramma e commedia, un’abilità che ha dimostrato in precedenti lavori, potrebbe essere la chiave del successo di questo film, che si situa in una zona grigia tra commedia e tragedia, perfettamente in linea con i canoni della dark comedy.

In definitiva, la domanda su se I Roses meriti di entrare a far parte del Movie Canon rimane aperta in attesa di una visione. Tuttavia, le premesse sono decisamente promettenti. L’intreccio di talento, la complessità dei personaggi e la scelta di un genere cinematografico ricco di sfumature suggeriscono un’opera di qualità. La risposta definitiva su se il film raggiunga la grandezza artistica richiesta per l’ammissione al Movie Canon dipenderà dall’esecuzione, dalla capacità del regista di gestire le diverse sfumature narrative e dalla bravura degli attori nel dare vita a personaggi tanto sfaccettati. L’incognita è se Roach riuscirà ad elevare il potenziale ad opera memorabile, dando alla pellicola la profondità emotiva e la complessità artistica necessarie per lasciare un segno duraturo nel panorama cinematografico.

L’ambizione di I Roses va oltre la semplice narrazione di una crisi coniugale. Il film sembra voler esplorare i temi universali della competizione, dell’appagamento personale e dell’illusione del successo, mettendoli in scena attraverso la lente deformante e al tempo stesso rivelatrice della dark comedy. Se Roach riuscirà nell’intento, I Roses potrebbe aggiungersi alla lista dei film che hanno saputo utilizzare l’umorismo nero come strumento di profonda analisi psicologica e sociale, un’arte raffinata e complessa che pochissimi registi hanno saputo padroneggiare a perfezione. Solo il tempo e la visione diretta del film potranno confermare questa ipotesi, ma le carte in tavola sembrano essere decisamente buone.