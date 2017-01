Ricomincia così una nuova avventura per i prodi Viaggiatori Lunari che inaugurano la quarta stagione della trasmissione di Cinema in onda su radio talpa. Da quest’anno si cambia qualcosina in palinsesto: niente più puntate monografiche dedicate ad un unico argomento ma un melting pot di notizie e considerazione sui film in uscita al cinema, sulla storia del cinema, sulla stringente attualità a proposito della Settima Arte.

In questa seconda puntata si parla di Lucca Comics, Cinefumetto e tanto altro.

In studio sono presenti Alessandro Nunziata, Lorenzo Scappini e Francesco Morosini.

Buon Ascolto.