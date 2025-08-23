Il Tempo Ritrovato: Riflessioni su “C’era una volta in America” di Sergio Leone

Filmalcinema.com

Sergio Leone. Il nome evoca immediatamente immagini di deserti polverosi, sguardi intensi, silenzi eloquenti e, naturalmente, sparatorie epiche. Ma oltre il western, oltre i mitici eroi e i cattivi memorabili, Leone ha lasciato un’eredità complessa e sfaccettata, che si estende ben oltre i confini del genere. “C’era una Volta in America” (1984), spesso considerato il suo testamento cinematografico, ne è la prova tangibile, un’opera monumentale che trascende il semplice racconto di gangster per diventare una meditazione struggente sul tempo, la memoria e la perdita dell’innocenza.

Il film, una saga epica della durata di quasi quattro ore, racconta la storia di Noodles (Robert De Niro), un gangster ebreo che ripercorre la sua vita, dalla giovinezza nei vicoli di New York al successo e alla caduta nel mondo del crimine organizzato. Non si tratta però di una semplice cronaca ascendente e discendente di potere e ricchezza. Leone, attraverso un montaggio non lineare magistrale e una regia lirica, ci offre un affresco poetico, denso di simbolismi e allusioni, che scava a fondo nella psicologia dei personaggi e nel complesso rapporto tra passato e presente.

La struttura narrativa frammentata, che salta avanti e indietro nel tempo, è uno dei punti di forza del film. Leone ci presenta frammenti di memoria, immagini fugaci che si sovrappongono e si intrecciano, creando un flusso di coscienza che riflette la natura stessa della memoria umana: frammentaria, soggettiva, spesso inaffidabile. Il ricordo, in “C’era una volta in America”, è un personaggio a sé stante, un protagonista silenzioso che plasma la percezione della realtà e influenza le scelte dei personaggi.

La fotografia di Tonino Delli Colli è altrettanto fondamentale. Le immagini, spesso cariche di un’atmosfera nostalgica e malinconica, contribuiscono a creare un’aura di bellezza decadente, un’elegia visiva che sottolinea la fragilità e la transitorietà della vita. I colori, saturi e intensi, ma anche spenti e sbiaditi, riflettono il passaggio del tempo e l’inevitabile declino dei protagonisti. Le scene ambientate nei quartieri ebrei di New York, ricche di dettagli e atmosfere autentiche, contrastano con la spietata violenza e l’opulenza del mondo del crimine.

De Niro offre una performance memorabile, capace di incarnare la complessità e le contraddizioni di Noodles. Il suo sguardo, ora bambino innocente, ora uomo consumato dalla violenza e dalla delusione, racchiude un’intera esistenza. Attorno a lui ruotano altri personaggi indimenticabili, come Deborah (Elizabeth McGovern), l’amore perduto che rappresenta l’innocenza e la purezza perdute, e Max (James Woods), l’amico e rivale leale fino all’amara fine. Le loro relazioni, complesse e ambigue, sono il cuore emotivo del film, un dramma umano che si snoda parallelamente alla saga criminale.

Ma “C’era una volta in America” non è solo un capolavoro cinematografico per la sua regia, la sua fotografia e le sue interpretazioni. È un film che interroga il suo pubblico, che lo costringe a confrontarsi con temi universali e profondamente umani. Il tema del tempo, della sua ciclicità e del suo scorrere inesorabile, è forse il più preponderante. Il film è una riflessione sulla fugacità dell’esistenza, sulla bellezza della giovinezza e sulla durezza dell’età adulta, sulla perdita e sulla nostalgia di un passato ormai irrimediabilmente lontano.

In conclusione, “C’era una volta in America” è un’opera che trascende il tempo e il genere, un film che continua a parlare al pubblico di oggi con la stessa intensità e la stessa poesia di quando uscì nelle sale. È un film che va visto, rivisto, meditato. Un film che, come il tempo stesso, continua a rivelare nuove sfumature e a lasciare un segno indelebile nella memoria dello spettatore.