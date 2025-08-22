Categorie
Il Tempo Ritrovato: Riflessioni su “C’era una volta in America” di Sergio Leone

Sergio Leone. Un nome che evoca immediatamente immagini di deserti polverosi, scontri a fuoco epici e personaggi iconici. Ma oltre i western all’italiana che lo hanno consacrato a maestro del genere, Leone ha lasciato un’eredità cinematografica complessa e sfaccettata, culminante nell’opera forse meno celebrata ma indubbiamente più ambiziosa della sua carriera: C’era una volta in America (1984).

Questo capolavoro, un affresco epico sulla vita di quattro amici ebrei nel Lower East Side di New York, tra il proibizionismo e gli anni ruggenti, non è semplicemente un film di gangster. È un’opera lirica e malinconica, una riflessione profonda sul tempo, la memoria, l’amicizia e la perdita, capace di trascendere i confini del genere per raggiungere una dimensione universale e toccante.

La narrazione non lineare, un marchio di fabbrica di Leone, qui raggiunge vette di maestria. Il film salta avanti e indietro nel tempo, intrecciando presente e passato in un intricato gioco di flashback e flashforward. Questa struttura complessa non è fine a se stessa, ma serve a sottolineare la natura effimera della memoria, la sua soggettività e la sua capacità di distorcere la realtà. Ogni ricordo, ogni immagine, è filtrata attraverso la lente del tempo e della nostalgia, diventando frammento di una verità sfuggente e frammentaria.

La fotografia di Tonino Delli Colli è semplicemente sublime. Le immagini, ricche di chiaroscuro e di una poetica malinconia, contribuiscono a creare un’atmosfera onirica e suggestiva. I lunghi piani sequenza, tipici dello stile di Leone, ci immergono nel cuore della storia, ci permettono di respirare l’aria di un’epoca lontana e di vivere le emozioni dei personaggi con intensità.

Ma sono i personaggi, con le loro luci e le loro ombre, a rendere “C’era una volta in America” un’opera così memorabile. Nessuno di essi è completamente buono o completamente cattivo. Sono esseri umani, complessi e contraddittori, con i loro sogni, le loro ambizioni, le loro debolezze e i loro rimpianti. La loro evoluzione nel corso degli anni è profondamente umana e commovente, una testimonianza della fragilità del destino e dell’incancellabile impatto del passato sul presente.

Robert De Niro, nel ruolo di Noodles, il protagonista, offre una performance magistrale. La sua interpretazione è un’ode alla complessità dell’anima umana, capace di esprimere, con pochi gesti e sguardi, la profondità di un dolore silenzioso e il peso di un’esistenza segnata da scelte irreversibili. Il cast stellare, che include anche James Woods, Joe Pesci e Elizabeth McGovern, contribuisce a creare una sinfonia di personaggi indimenticabili.

La colonna sonora di Ennio Morricone, come sempre, è un elemento fondamentale del film. La sua musica, malinconica e potente, sottolinea le emozioni dei personaggi e amplifica la drammaticità delle scene, creando un’atmosfera di struggente bellezza.

Tuttavia, “C’era una volta in America” non è un film privo di difetti. La sua lunghezza, quasi quattro ore, può scoraggiare alcuni spettatori, e la complessità narrativa può richiedere un certo livello di impegno. Ma per chi si immerge nella sua storia, questo film regala un’esperienza cinematografica indimenticabile, un viaggio emozionante attraverso il tempo e la memoria, un’indagine profonda sulla natura umana e sul passaggio inesorabile degli anni.

In conclusione, “C’era una volta in America” non è semplicemente un film di gangster; è un’opera d’arte cinematografica di rara bellezza e profondità, un testamento alla maestria di Sergio Leone e alla potenza evocativa del cinema. Un film che, a distanza di anni, continua a lasciare un segno indelebile nello spettatore, un’esperienza cinematografica che merita di essere rivissuta e riscoperta, un capolavoro da conservare gelosamente nella propria videoteca, un tempo ritrovato nel cuore della grande storia del cinema.

Di Marco Belemmi

Sono un essere senziente. Mi occupo di varia umanità dall'età di circa due anni. Sono giunto al mezzo secolo di esperienza vissuta su questo Pianeta. Laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla Poetica dell'ultimo Caproni nel 1996. Interessato al cinema dall'età di tre anni e mezzo dopo una sofferta visione dei Tre Caballeros della Disney, opera discussa e aspramente criticata in presenza delle maestre d'asilo. Alla perenne ricerca di un nuovo Buster Keaton che possa riportare luce nelle tenebre e sale nei popcorn.

