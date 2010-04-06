Un lupo mannaro, un desiderio di trasformazione, le Terre Perdute come sfondo: l’incipit di In the Lost Lands, diretto da Paul W.S. Anderson, promette un viaggio viscerale, un’immersione in un immaginario che, a giudicare dalla sinossi ufficiale, si annuncia come una sorta di dark fantasy a tinte forti. Anderson, regista noto per il suo stile action-oriented e per aver dato nuova vita al franchise di Resident Evil con Milla Jovovich, qui sembra affrontare una sfida diversa, o forse, solo apparentemente diversa. La presenza di Jovovich, ancora una volta protagonista, ci suggerisce un’atmosfera sospesa tra l’epica fantastica e l’azione serrata, un mix che potrebbe, se ben dosato, generare un risultato potente e memorabile. Ciò che desta particolare interesse è proprio l’ambizione di esplorare il tema della metamorfosi, un archetipo antico che attraversa la letteratura e il cinema da secoli, dall’Orlando Furioso ai più recenti film di creature fantastiche.

La maga interpretata da Milla Jovovich, figura classica nell’immaginario fantasy, è il perno attorno a cui ruota l’intera narrazione. Il suo viaggio nelle Terre Perdute, peraltro, non è una semplice ricerca di un artefatto magico, ma una discesa negli inferi della sua stessa psiche, una lotta contro i propri limiti e contro le forze oscure che albergano nel profondo del suo essere. Questo potenziale di profondità psicologica è ciò che rende l’opera potenzialmente affascinante, un elemento che, se sviluppato con maestria, può trascendere la semplice avventura action per raggiungere una dimensione più complessa e significativa.

La presenza di Dave Bautista nel cast è un altro elemento che contribuisce a plasmare le possibili interpretazioni del film. Bautista, con la sua fisicità imponente e la sua crescente esperienza attoriale, potrebbe incarnare una figura ambigua, un guida o un antagonista, un elemento che complica la già complessa ricerca della protagonista. Sarà interessante osservare come il suo ruolo si intreccerà con quello di Milla Jovovich, generando tensioni, conflitti e, possibilmente, un’inaspettata alchimia.

Il resto del cast, composto da Arly Jover e Fraser James, completa il quadro, suggerendo un ensemble di personaggi dalle sfaccettature multiple, ognuno con un ruolo preciso all’interno di questa narrazione che si prospetta ricca di colpi di scena e rivelazioni inattese. La sinergia tra gli attori, così diversi tra loro, è un fattore chiave per la riuscita del film: una coralità ben orchestrata potrà amplificare la potenza evocativa delle Terre Perdute e contribuire a costruire un mondo credibile e coinvolgente. Pensiamo ad esempio all’equilibrio tra le componenti castali di Il Signore degli Anelli, capolavoro di cui si percepisce l’eco in questo approccio all’universo fantastico. Qui però l’equilibrio si sposta sul versante dell’azione bruta, più vicina a Conan il Barbaro che alla raffinatezza elfica.

Se In the Lost Lands riuscirà nell’intento di superare la semplicità narrativa propria di molti film fantasy action, potremmo assistere a una vera e propria sorpresa. La possibilità di esplorare temi complessi come la trasformazione, l’accettazione di sé e la lotta contro le proprie paure, attraverso il linguaggio potente del genere fantastico, offre a Paul W.S. Anderson l’occasione di dimostrare una sensibilità e una profondità espressiva che, fino ad ora, la sua filmografia ha solo parzialmente lasciato intravedere. Il rischio, naturalmente, è quello di rimanere intrappolati in una serie di scene d’azione spettacolari ma vuote, un’accozzaglia di effetti speciali sfarzosi senza un cuore pulsante, come accade spesso in produzioni di questo tipo.

La chiave di volta sta nella capacità del regista di bilanciare l’azione con la narrazione, di dare peso emotivo alle sequenze di combattimento, di creare personaggi memorabili e di costruire un mondo immaginario coerente e credibile. Se Anderson riuscirà in questa difficile impresa, In the Lost Lands potrebbe rivelarsi un’opera sorprendente, un’esperienza cinematografica che va ben oltre il semplice intrattenimento, capace di lasciare un segno indelebile nello spettatore. Se invece il film scivolerà nella trappola del genere, si rivelerà solo l’ennesimo prodotto di consumo, un’occasione persa per esplorare le potenzialità di un tema così ricco di suggestioni.

La domanda, dunque, non è se andare al cinema, ma perché. Se si cerca un film d’azione spettacolare e ben fatto, In the Lost Lands potrebbe essere una scelta soddisfacente. Tuttavia, se si desidera un’esperienza cinematografica più complessa e coinvolgente, ricca di significati e profondità, allora è necessario essere consapevoli dei rischi. Il film potrebbe brillare per la sua regia ma mancare di quella profondità che lo eleverebbe ad opera di culto. In questo senso, il film si presenta come un’occasione di riflessione sulla possibilità di un nuovo approccio ad un genere talvolta vittima di semplificazione narrativa: la strada è quella di un fantasy crudo e realistico. L’aspetto fondamentale è che, per apprezzarlo, è necessario sospendere il giudizio, godere dello spettacolo visivo e, soprattutto, avvicinarsi al film senza aspettative preconcette, con la mente aperta alla possibilità di essere sorpresi.

In definitiva, In the Lost Lands si presenta come un esperimento interessante, un’opera che potrebbe rivelarsi una gemma nascosta o una delusione clamorosa. La decisione di vederlo o meno dipenderà, quindi, dalle aspettative individuali e dal gusto personale dello spettatore. Ma l’incognita è parte del fascino, e la possibilità di assistere alla nascita di un nuovo classico del genere fantasy action, o di assistere a un suo clamoroso fallimento, è, a suo modo, una ragione sufficiente per recarsi al cinema.