Jurassic World: La rinascita – Un’estinzione di idee?

Dopo il kolossal, a tratti caotico, di Jurassic World: Il regno distrutto, le aspettative per La rinascita erano, per usare un eufemismo, basse. Ci si aspettava un’opera di puro intrattenimento, un film che puntasse sulla spettacolarità più che sulla coerenza narrativa. E in parte, La rinascita mantiene questa promessa, regalandoci sequenze d’azione spettacolari e qualche momento di tensione palpabile. Tuttavia, dietro la facciata di dinosauri che imperversano in una biosfera urbana, si cela una sceneggiatura fiacca, appiattita da un’eccessiva dipendenza dai cliché e da una mancanza di originalità che lascia un retrogusto amaro.

Il film si apre con un salto temporale di quattro anni rispetto al precedente capitolo, gettandoci in un mondo dove i dinosauri sono ormai parte integrante (e pericolosa) della vita quotidiana. Questa premessa, pur potenzialmente intrigante, viene esplorata con superficialità. L’opportunità di approfondire le implicazioni sociali e politiche di una convivenza uomo-dinosauro viene sprecata in favore di una serie di inseguimenti e combattimenti che, per quanto tecnicamente impeccabili, risultano alla lunga ripetitivi e prevedibili. La regia di Colin Trevorrow, a differenza dei capitoli precedenti, manca di quella frenetica energia che aveva caratterizzato i film precedenti, optando per una narrazione più lenta e meno coinvolgente.

Il cast, guidato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, offre interpretazioni dignitose, ma i personaggi stessi sono poco approfonditi e stereotipati. Owen Grady (Pratt) continua ad essere il “domatore di dinosauri” dal cuore d’oro, mentre Claire Dearing (Howard) si conferma come la figura pragmatica e determinata. Questa mancanza di evoluzione caratteriale, unita a dialoghi spesso banali e prevedibili, rende difficile empatizzare con i protagonisti e investire emotivamente nelle loro vicende. I nuovi personaggi, in particolare Kayla Watts (DeWanda Wise), introducono un po’ di freschezza, ma non riescono a compensare la mancanza di spessore dei personaggi principali.

La CGI, come ci si aspetta da un film di questo calibro, è di altissimo livello. I dinosauri sono incredibilmente realistici, e le scene d’azione sono coreografate con maestria. Tuttavia, la spettacolarità visiva non basta a salvare un film dalla sceneggiatura debole e dalla mancanza di idee originali. La trama, che ruota attorno a una cospirazione aziendale e a un nuovo ibrido di dinosauro particolarmente pericoloso, si sviluppa in modo prevedibile, con colpi di scena che si intuiscono fin da subito. La mancanza di suspense e di momenti di vera tensione contribuisce a rendere l’esperienza di visione meno appagante del previsto.

Un elemento che delude particolarmente è l’utilizzo dei dinosauri. Mentre nei primi film della saga la presenza dei dinosauri era gestita con una certa parsimonia, creando un senso di mistero e di pericolo, in La rinascita i dinosauri vengono utilizzati in modo sprecato, trasformandoli in semplici elementi scenici di una generica azione blockbuster. La loro caratterizzazione, già scarsa nei precedenti film, in questo capitolo raggiunge livelli di superficialità preoccupanti, riducendoli a semplici creature da combattimento senza personalità né complessità.

In definitiva, Jurassic World: La rinascita si rivela un prodotto di intrattenimento alquanto deludente. Pur offrendo una buona dose di azione e spettacolarità visiva, il film pecca gravemente nella costruzione della trama, nella caratterizzazione dei personaggi e nell’utilizzo dei dinosauri stessi. La sensazione è quella di aver assistito a un’estinzione di idee, a una ripetizione stanca di formule ormai logore, un’occasione persa per esplorare il potenziale narrativo di un universo tanto ricco e affascinante. L’amore per la saga, la nostalgia per i primi film, potrebbero rendere l’esperienza meno negativa, ma per chi si avvicina a questo capitolo senza pregiudizi, il risultato sarà probabilmente una profonda delusione.

Voto: 5/10