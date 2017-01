La prima puntata della terza stagione di Viaggio nella Luna, una trasmissione radiofonica di cinema in onda ogni sabato dalle 18 alle 20 su Radio Talpa.

In questa puntata dal titolo “The Kids are Back” la truppa di VnL si riunisce dopo la pausa estiva, e con moto basculante e lievemente pendolare introduce le novità di questa terza stagione. Prima fra tutte il trasloco di Radio! Da Regina Web Radio (che i ragazzi salutano con affetto e gratitudine) ci si è spostati ad un’altra storica radio di Cattolica che come l’Araba Fenice è risorta dalle proprie ceneri: Radio Talpa. Poi ineffabilmente si passa alla disquisizione cinematografica, si parla di Netflix (con le notevoli serie TV Narcos e Daredevil, ed il meraviglioso film Beasts of No Nation), quindi si toccano svariati argomenti, da Sherlock Holmes a Mad Max Fury Road. Una puntata non certamente monografica ma ricca di spunti interessanti.

Di seguito un paio di scatti dal nuovo studio @ Radio Talpa, non perdetevi le prossime puntate, nemmeno se aveste alle costole Immortal Joe in persona.

In studio conducono Marco Belemmi, Francesco Morosini, Alessandro Nunziata e Federico Minguzzi. Buon Ascolto.

