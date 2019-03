Puntata fortemente plasmata sul cinema Horror barra Thriller barra Emozioni Forti. Il trio superstite dai vari virus in giro per la città ci centellina 3 film che vi faranno affluire una forte dose di Adrenalina fino alle più remote sinapsi dei vostri cervelletti. Tre film che hanno fatto la storia di questo genere e che la faranno, oh se la faranno.

La Casa di Jack è l’ultima fatica di Lars Von Trier, è la storia di un astuto Serial Killer, nato quasi per caso (forse il suo primo delitto può essere considerato l’omicidio più giustificato della storia) presto Jack ci prende gusto e diventa sempre più bravo nel suo sporco lavoro.

Hereditary ci parla di un complicato e improbabile rapporto Madre Figlia che si apre con la morte della Madre e si chiude con la morte della Madre. In un lasso di tempo incerto e sfuggente demoni e possessioni costelleranno questa spaventosa, quanto bella, pellicola.

Lasciamo entrare fa parte di quel filone svedese di film che da Bergman in poi ci inquietano e ci travolgono con le loro algide equazioni indistruttibili. Anche qui la paura arriva quasi per caso, non invocata, e come un silente compagno prenderà a stritolare lo spettatore con precisione e garbo.

Tre nuovi modi di intendere l’Horror, tre Maestri che negli ultimi anni hanno segnato il Genere con questi tre preziose perle. Una puntata da non perdere questa 14esima di Viaggio nella Luna, scoprite insieme ai ragazzi lunari cosa significa avere (davvero) paura.

Buon Ascolto.