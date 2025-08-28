L’annuncio dell’arrivo di un nuovo inquilino con problemi di salute mentale: un detonatore inaspettato, una miccia accesa nel cuore apparentemente tranquillo di un condominio madrileño. “La riunione di condominio”, a prima vista un soggetto che potrebbe sembrare banale, quasi da commedia leggera, si presenta invece come un terreno fertile per un’analisi serrata della natura umana, un microcosmo sociale messo a nudo dalla semplice sostituzione di un ascensore. La sinossi, essenziale ma eloquente, promette un film che, lungi dall’essere un semplice affresco di vita quotidiana, si configura come un dramma sociale dai risvolti potenzialmente inquietanti, un vero e proprio esperimento di social horror, se vogliamo usare una terminologia che abbraccia sia la componente drammatica che quella di suspense e angoscia psicologica.

La scelta di ambientare la storia all’interno di un condominio, spazio confinato e claustrofobico per eccellenza, richiama alla mente opere letterarie come Il nome della rosa di Umberto Eco o persino la claustrofobia metafisica di un racconto di Lovecraft, dove l’orrore non è tanto nell’evento in sé, ma nell’orrore della reazione umana, nella discesa negli abissi della psiche collettiva. Il claustrofobico diventa allegoria della chiusura mentale, della difficoltà di accettare l’alterità, dell’orrore della diversità percepita come una minaccia. Non si tratta, infatti, solo della paura del “matto”, ma di una più profonda e inquietante paura dell’ignoto, della rottura dell’ordine precostituito, dell’inaspettato che travalica i confini della “normalità” borghese.

Si prospetta un film che potrebbe sfiorare l’allegoria, un’analisi potente della società contemporanea, con i suoi pregiudizi e le sue ipocrisie, riflessa nello specchio deformante del piccolo universo condominiale. Non è difficile immaginare come la semplice discussione sulla sostituzione dell’ascensore, evento apparentemente banale, diventi un pretesto per mettere in luce le crepe di una facciata di apparente armonia. Un’occasione per svelare le tensioni latenti, i conflitti inespressi, le maschere sociali che cadono una dopo l’altra, rivelando la brutale realtà che si cela sotto la patina di educazione e conformismo.

L’inquietudine promessa dalla sinossi richiama alla mente il cinema di Roman Polanski, maestro nell’esplorare le zone d’ombra della psiche umana e nel creare un’atmosfera di suspense crescente, persino in contesti apparentemente ordinari. Ma a differenza dei thriller psicologici di matrice polanskiana, “La riunione di condominio” sembra puntare su un approccio più realistico, meno incline al macabro esplicito e più focalizzato sulla psicologia dei personaggi, sulla discesa graduale nell’inferno delle loro paure e dei loro pregiudizi.

In definitiva, la promessa di “La riunione di condominio” è quella di un’opera capace di coniugare l’inquietudine del thriller psicologico con la profondità di un dramma sociale. L’apparente semplicità del soggetto cela una potenziale complessità tematica e stilistica, che potrebbe collocarlo tra i film più interessanti dell’anno. La capacità di trasformare una situazione apparentemente ordinaria in un vero e proprio incubo psicologico, la maestria nel dipingere i meandri della psiche umana attraverso le azioni e le reazioni dei personaggi, saranno i fattori determinanti per decretare se questo film meriterà o meno un posto nel Movie Canon. Per ora, l’attesa è carica di suspense, non solo per la trama promessa, ma per la potenziale capacità del film di rivelare la complessità della società contemporanea attraverso una lente così apparentemente semplice, ma in realtà tanto potente.

Un’analisi approfondita del trattamento del tema della malattia mentale, della stigmatizzazione e dell’emarginazione sociale, saranno elementi cruciali per valutare la reale portata artistica di quest’opera. Resta da vedere se “La riunione di condominio” saprà superare la prova del nove, trasformando la sua promessa in una realtà cinematografica all’altezza delle aspettative.