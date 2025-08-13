Centinaia di piedi sotto la superficie, dove la luce del sole è un lontano ricordo e la pressione può schiacciare l’anima come una lattina di sardine, si consuma la lotta disperata raccontata da Last Breath di Alex Parkinson. Un film che, a prima vista, potrebbe sembrare un semplice thriller subacqueo, si rivela invece un’immersione – letterale e figurata – nelle profondità dell’animo umano, nella fragilità dell’esistenza di fronte alla maestosa e implacabile potenza della natura.

La regia di Parkinson, al suo lavoro, non si limita a riprendere l’azione, ma la modella con una cura certosina, creando un’atmosfera di claustrofobia e suspense che ricorda i migliori esempi di cinema di genere, dalle tensioni sotterranee di The Abyss di James Cameron alla desolazione cosmica di Gravity di Alfonso Cuarón. Il mare, protagonista assoluto, non è solo sfondo, ma un personaggio a sé stante, un essere vivente che può essere tanto madre quanto matrigna, capace di concedere la vita e di strapparla via con la stessa indifferenza.

Il cast, un’accoppiata esplosiva di talento, contribuisce in modo fondamentale a questo risultato. Woody Harrelson, con la sua consueta intensità, incarna probabilmente il veterano esperto, la sua interpretazione una lenta discesa negli abissi di ansia e determinazione, un contrappunto costante alla forza bruta della natura. Simu Liu, reduce dal successo di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, offre una performance che dimostra la sua crescente maturità attoriale, capace di veicolare la disperazione e la speranza in un contesto così estremo. Finn Cole, infine, completa il trio con una performance di grande impatto, un’interpretazione calibrata che rende palpabile l’orrore dell’isolamento e della lotta per la sopravvivenza.

La scelta di focalizzarsi sull’aspetto umano della vicenda, piuttosto che su effetti speciali spettacolari (che comunque sono presenti, ma al servizio della narrazione e non come fine a se stessi), eleva Last Breath al di sopra della media dei film d’azione. Non è solo una questione di sopravvivenza fisica, ma di un combattimento contro la disperazione, contro la consapevolezza della propria fragilità di fronte all’immensità dell’oceano. Questo aspetto ricorda le opere più introspettive di Alfred Hitchcock, dove la suspense non nasce tanto da ciò che si vede, ma da ciò che si immagina, da ciò che si teme possa accadere.

Il film si sviluppa come un crescendo di tensione, un’escalation che ci trascina nelle profondità marine con i protagonisti, facendoci sentire il peso dell’acqua, il freddo gelido, la mancanza di ossigeno. L’angoscia si respira letteralmente, trasmettendo al pubblico la sensazione di soffocamento e di impotenza, quel senso di limite umano di fronte alla potenza sconfinata della natura selvaggia. Si potrebbe quasi dire che Last Breath riesce a trasmettere l’esperienza stessa dell’immersione profonda, in tutta la sua bellezza e il suo terrore.

La trama, pur nella sua semplicità, si presta a molteplici interpretazioni. La lotta per la sopravvivenza può essere vista come una metafora della lotta contro le avversità della vita, una sfida contro le forze oscure che minacciano di sommergerci. La solidarietà tra i membri dell’equipaggio, la necessità di cooperare per sopravvivere, sottolinea il valore fondamentale dei legami umani, la forza che nasce dalla condivisione del rischio e del dolore.

Last Breath non è un film per chi cerca solo azione spettacolare e effetti speciali roboanti. È un film per chi apprezza una narrazione tesa e coinvolgente, per chi sa apprezzare la potenza di una storia semplice ma profondamente umana, raccontata con maestria e sensibilità. È un film che, come un’immersione subacquea, lascia un segno profondo, un’esperienza sensoriale che rimane impressa nella memoria a lungo dopo i titoli di coda. Per questo, e per la bravura di attori e regista, si colloca con orgoglio tra i film imperdibili della cinematografia moderna. È un’opera che richiede e merita di essere vista sul grande schermo, per immergersi completamente nella sua atmosfera claustrofobica e nella bellezza inquietante della sua fotografia subacquea. Una esperienza cinematografica che si imprime nella retina e nell’anima come un’eco di un tuono sott’acqua, un’onda di emozioni che solo la sala buia può amplificare.

L’approccio di Parkinson alla regia è, a mio parere, un riuscito esperimento di realismo immersivo. Egli non si limita a ricreare l’ambiente, ma lo vive, lo respira, lo fa respirare allo spettatore. Le inquadrature sono precise, taglienti, quasi chirurgiche, ma allo stesso tempo cariche di emozione. Non ci sono fronzoli, solo l’essenziale, la pura e cruda realtà di una lotta per la sopravvivenza, con tutta la sua drammaticità e la sua bellezza disarmante.

Il film di Parkinson non è solo un thriller subacqueo, ma un’opera d’arte che esplora le profondità dell’animo umano, la fragilità dell’esistenza e la potenza della natura. Un’opera capace di ridefinire gli standard del genere, di dimostrare ancora una volta la potenza evocativa della narrazione cinematografica e l’importanza di una regia consapevole e attenta.