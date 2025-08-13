Una notte nel Veneto, un crogiolo di incontri inaspettati, un viaggio notturno tra i bar illuminati a neon e le ombre silenziose della campagna. Questa è la tela su cui Francesco Sossai dipinge Le città di pianura, un film che compie una riflessione intima e sfaccettata sulla natura dell’amore e sulla percezione del mondo, filtrata attraverso la lente di tre individui apparentemente inconciliabili.

Il cuore del film sembra risiedere nell’incontro tra due cinquantenni “burrascosi” – figure misteriose, cariche di un passato che si insinua tra le crepe del presente – e un giovane studente di architettura, Giulio, interpretato da Filippo Scotti. Scotti, rivelazione di L’ombra di Caravaggio, dimostra una capacità di immedesimazione straordinaria, capace di rendere palpabili le fragilità e le aspirazioni dei suoi personaggi. Qui, immagino, il suo Giulio sia un prisma attraverso cui la luce del cinema di Sossai si rifrange, rivelando le sfumature di un’anima giovane, in bilico tra l’idealismo e la disillusione, un’eco forse di quei giovani eroi inquieti di certi film di Antonioni.

La presenza di Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, due attori dal curriculum variegato e capace di grande espressività, accanto a Scotti, suggerisce un’opera corale dove la dialettica tra generazioni, e le contrapposizioni tra esperienze di vita profondamente diverse, si fanno drammaturgia pura. Si prospetta un’indagine sul passaggio del tempo, sulle sue cicatrici e sulle sue promesse, un’opera che potrebbe risuonare delle vibrazioni malinconiche eppure potenti del cinema italiano di un certo periodo, un’eco magari di Pasolini, capace di trovare poetica nella quotidianità di un mondo rurale in trasformazione.

Il viaggio notturno da un bar all’altro del Veneto, elemento cardine della narrazione, evoca un’immagine potente: un flusso di coscienza che si dipana attraverso una geografia notturna, un percorso esistenziale che si snoda tra luci soffuse e conversazioni frammentate. Questo vagabondare notturno, questo itinerario esistenziale, ricorda le atmosfere oniriche e vagamente surreali di certi film del cinema francese degli anni Sessanta, con la loro capacità di cogliere l’essenza malinconica e poetica della solitudine umana. Potrebbe essere una sorta di nouvelle vague veneta, un’esplorazione esistenziale e introspettiva condotta con uno stile visivamente accattivante.

La scelta di ambientare il film nel Veneto, con la sua natura contraddittoria, tra paesaggi rurali e realtà urbane, non è casuale. La pianura, con la sua apparente staticità, nasconde una complessità umana e sociale che Sossai potrebbe esplorare con sensibilità, rivelando la ricchezza delle relazioni interpersonali, il peso delle aspettative e il sottile filo che lega l’amore alla solitudine. Penso a un’atmosfera simile a quella che permeava i paesaggi silenziosi e introspettivi di Ermanno Olmi, ma con una modernità espressiva che si adatta al linguaggio contemporaneo.

Il regista Sossai, con la sua sensibilità stilistica, potrebbe dare vita ad un’opera cinematografica memorabile, un film che va oltre la semplice narrazione, elevandosi a metafora della vita stessa. L’evoluzione di Giulio, che vede il mondo trasformarsi attraverso gli occhi dei suoi compagni di viaggio, prefigura un percorso di crescita interiore, una scoperta progressiva della complessità delle emozioni umane. E’ un’evoluzione lenta ed emozionante che ricorda il lavoro di cesello sul materiale umano di registi come Visconti o Olmi. L’amore, inteso non solo come sentimento romantico ma come legame profondo tra individui, potrebbe essere il filo conduttore di questo viaggio.

Perché andare a vedere Le città di pianura? Perché promette un’esperienza cinematografica intensa, un viaggio introspettivo in un paesaggio umano e naturale ricco di sfumature. Perché l’opera di Sossai, a giudicare dagli elementi a disposizione, sembra possedere quella rara capacità di cogliere la poesia della quotidianità, di rendere universale il particolare, di trasformare un semplice incontro notturno in un’esperienza catartica. È un’opera che, attraverso un racconto apparentemente semplice, potrebbe rivelarsi una profonda meditazione sull’esistenza umana, un affresco lirico e potente che non si limita a raccontare una storia, ma a suscitarne altre, nella mente e nel cuore dello spettatore.

L’unione di un regista sensibile, di un cast di attori di talento e di una premessa narrativa così evocativa lascia presagire un film capace di lasciare un segno duraturo, un’opera che merita di essere vista e discussa, un piccolo gioiello da aggiungere alla collezione di chi apprezza il cinema come forma d’arte complessa e profondamente umana. Un film che, con la sua poetica e la sua discreta potenza, potrebbe rappresentare una nuova pietra miliare nella cinematografia italiana contemporanea. Un’opera che si presta a una molteplicità di interpretazioni, un viaggio cinematografico che lascia al pubblico la libertà di perdersi nei suoi meandri, di trovare le proprie risposte tra le righe, tra le luci soffuse dei bar e le ombre silenziose della pianura veneta.