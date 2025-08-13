L’Epilogo Fantasma di Shining: la scena che Kubrick cancellò per non rivelare l’Orrore

Per ogni nerd cinefilo, ci sono film che non finiscono con i titoli di coda. Continuano a vivere nelle nostre menti, alimentando teorie, dibattiti notturni e la caccia ossessiva a ogni fotogramma tagliato. E poi c’è Shining. Un film che, più di ogni altro, è un labirinto di interpretazioni, un puzzle senza soluzione. La sua conclusione, con quella lenta, agghiacciante carrellata che si chiude sulla foto del ballo del 4 luglio 1921, è uno dei finali più iconici e discussi della storia del cinema. È un punto di domanda eterno che ci lascia intrappolati nell’Overlook Hotel insieme a Jack Torrance.

E se vi dicessi che per una settimana, una sola, cruciale settimana del 1980, Shining aveva un finale diverso? Un epilogo che spiegava, confortava e, forse, tradiva l’essenza stessa del film. Una scena che Stanley Kubrick, nel suo leggendario e spietato perfezionismo, decise di tagliare fisicamente dalle pellicole già in circolazione, spedendo i suoi assistenti nei cinema di New York e Los Angeles con l’ordine di amputare il film. Questo è il racconto di quella scena fantasma, un frammento perduto che contrappone due visioni: quella del critico che cerca il mistero e quella dell’attrice che desiderava una risposta.

La Scena nell’Ospedale: Un Barlume di Normalità

Immaginate la desolazione dopo l’incubo. Wendy (Shelley Duvall) e il piccolo Danny sono in una stanza d’ospedale, avvolti nel bianco sterile che fa da contraltare al rosso sangue e all’oro barocco dell’Overlook. La loro prova è finita. A far loro visita arriva una figura familiare e, fino a quel momento, apparentemente innocua: il signor Ullman (Barry Nelson), il direttore dell’hotel.

Con un sorriso di circostanza, Ullman informa Wendy che le ricerche della polizia non hanno portato a nulla: il corpo di Jack Torrance non è stato ritrovato nel labirinto di siepi. È svanito, come se la neve e l’hotel lo avessero semplicemente assorbito. Poi, la conversazione si fa più strana. Secondo il racconto di Shelley Duvall, l’unica testimone che ne ha parlato in dettaglio, Ullman si scusa per la terribile esperienza e arriva a offrire a Wendy e Danny un posto dove stare, forse persino a casa sua. Un gesto di generosità o un tentativo di controllo?

Ma il vero colpo di scena, il dettaglio che trasforma l’intera sequenza, arriva dopo. Uscendo dalla stanza, Ullman vede Danny giocare nel corridoio. Si avvicina, fruga in tasca e dice: “Quasi dimenticavo, ho qualcosa per te”. Dalla sua mano emerge la pallina da tennis gialla. Quella stessa, identica pallina che era rotolata misteriosamente verso Danny lungo i corridoi dell’hotel, attirandolo verso la maledizione della stanza 237. Ullman la lancia al bambino. Danny la afferra, la osserva e poi alza lo sguardo verso il direttore, e nei suoi occhi non c’è più solo paura, ma comprensione.

Ebert contro Duvall: L’Ambiguità contro la Spiegazione

Questa scena, durata appena un paio di minuti, creò una spaccatura netta tra chi la vide e chi ne discusse. Il grande critico Roger Ebert fu lapidario: “Kubrick ha fatto bene a rimuovere quell’epilogo. Avrebbe tolto troppa forza alla storia. Dobbiamo credere che i tre membri della famiglia Torrance siano realmente ospiti dell’hotel in quell’inverno, qualunque cosa accada o credano di vedere”.

Per Ebert, e per molti puristi Kubrickiani, il punto di forza di Shining è proprio il suo rifiuto di fornire risposte facili. L’orrore non è un mostro da sconfiggere, ma uno stato della mente, un luogo, un’idea. È follia o sono fantasmi? La violenza di Jack è frutto dell’alcolismo e dell’isolamento o è l’Overlook a possederlo? La grandezza del film risiede nel fatto che la risposta è: non importa. L’ospedale avrebbe rappresentato un ritorno al mondo razionale, una rassicurazione che l’incubo è finito e circoscritto a quel maledetto hotel. Avrebbe trasformato l’Overlook in una semplice casa infestata da cui si può scappare. Kubrick, cancellando la scena, ci dice invece che dall’Overlook non si scappa mai. La foto del 1921 ne è la prova definitiva.

Shelley Duvall, tuttavia, la vedeva in modo completamente diverso. Per lei, che quell’incubo lo aveva vissuto sulla sua pelle durante le riprese estenuanti, la scena era fondamentale. “Penso che abbia sbagliato,” dichiarò, “perché quella scena chiariva alcuni elementi poco chiari per il pubblico”. E poi aggiunse un dettaglio illuminante: “Questa risoluzione aveva qualcosa di hitchcockiano, e sapete che Kubrick adorava Hitchcock”.

Ed è qui che il cuore del cinefilo nerd inizia a battere più forte. Duvall ha centrato il punto. La scena dell’ospedale è un classico “twist” alla Hitchcock. È la rivelazione finale, come quella dello psichiatra in Psycho, che spiega tutto e ricontestualizza la trama. La pallina gialla non era un evento paranormale casuale, ma un oggetto manovrato da una volontà precisa, un MacGuffin che collega il mondo reale a quello soprannaturale.

Ullman: Reclutatore dell’Inferno

Senza quella scena, Stuart Ullman è un personaggio secondario. È il volto aziendale, un burocrate leggermente inquietante che introduce la storia e poi scompare. È l’uomo che, con colpevole noncuranza, omette i dettagli più macabri della storia dell’hotel.

Con quella scena, Ullman diventa una figura terrificante. Non è un semplice direttore, ma un guardiano, un reclutatore, un agente dell’Overlook nel mondo esterno. È lui che sceglie le vittime, che le attira nella trappola. La pallina gialla in suo possesso è la prova schiacciante: lui sa. Sa tutto. Forse è addirittura un’emanazione umana dell’hotel stesso, come lo era Delbert Grady. Questo cambia radicalmente la natura del male. L’orrore non è più confinato tra le mura dell’albergo, ma ha i suoi emissari nel mondo, persone in giacca e cravatta che ti offrono un lavoro e ti sorridono mentre ti consegnano le chiavi del tuo inferno personale.

Questa interpretazione rende il film più convenzionale, più simile a un Rosemary’s Baby, dove una cospirazione terrena è al servizio di un’entità maligna. È una spiegazione affascinante, ma forse, e qui sta il genio di Kubrick, meno potente.

Perché Kubrick Ebbe Ragione

La decisione di Kubrick di distruggere l’epilogo fu un atto di violenza creativa, ma fu la scelta giusta. Tagliando quel finale, ha elevato Shining da un racconto dell’orrore magistrale a un’opera d’arte esistenziale.

L’epilogo spiegava chi fosse il cattivo (l’entità dell’hotel, con Ullman come complice). Il finale che conosciamo, invece, ci pone una domanda molto più profonda: cos’è il male? È un ciclo infinito di violenza che si ripete? È il lato oscuro della natura umana che attende solo il luogo giusto per manifestarsi? Jack Torrance è sempre stato lì, come suggerisce la foto? Siamo tutti, potenzialmente, Jack Torrance?

Privandoci del conforto di una spiegazione, Kubrick ci costringe a rimanere nel dubbio, a confrontarci con l’irrazionale. Ci nega la catarsi. L’orrore non finisce quando Wendy e Danny fuggono sulla neve. L’orrore vero inizia quando la macchina da presa si avvicina a quella foto e noi, insieme a Jack, sorridiamo all’obiettivo, intrappolati per sempre nella gelida eleganza del 4 luglio 1921. La scena dell’ospedale ci avrebbe permesso di lasciare l’Overlook. Il finale di Kubrick, invece, fa in modo che sia l’Overlook a non lasciare mai noi. E questo, per un capolavoro del terrore, è tutto.