Ci voleva un Paul Thomas Anderson in forma strepitosa per scuoterci di dosso le polveri tossiche di due anni di pandemia e farci riassaporare il piacere di stare dentro ad un cinema e di riderci di gusto, sempre dentro a quel cinema. Licorice Pizza è una commedia d’amore e ricordi. L’improbabile storia d’amore tra un quindicenne e una venticinquenne nella San Fernando Valley del 1973 con un torrente in piena di citazioni nostalgiche. E una camionata di personaggi grotteschi, una rutilante Corte dei Miracoli al servizio dei due innamorati che non mancherà di far divampare ilarità e buon umore. Come una limonata d’aria fresca nei polmoni, o nel gargarozzo, scegliete voi.

Ma la puntata numero 17 di Viaggio nella Luna non si esaurisce alla disamina del film di Paul Thomas Anderson. Si è parlato di Scappellotti, ovvero lo slap clamoroso di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia di assegnazione degli oscar 2022, senza implicazioni morali, ma piuttosto considerando l’aspetto sociologico e l’impatto mediatico che tutto ciò ha avuto, non solo sulla serata, ma sull’intero comparto cinematografico. Si è quindi parlato di Assassinio sul Nilo (2022), ultima fatica cinematografica di Kenneth Branagh nei panni del petulante quanto acuminato investigatore Hercule Poirot. E bisogna dire che il giudizio di Federico sul film non è stato affatto dei più lusinghieri, come accade spesso per i remake di film che hanno significato tanto nell’alveo della storia della Settima Arte. Un film faraonico (mai aggettivo fu più calzante di questo) che ha a fatica pareggiato i conti con il botteghino.

Si è quindi parlato di un film da recuperare dall’oblio: il meraviglioso Breve Incontro (1945) di David Lean. Thomas ci conduce attraverso i meandri di questa fugace storia d’amore raccontata con disincanto e malinconia da un regista in stato di grazia. Conosciamo quindi l’aspetto più nascosto di un artista che ha firmato capolavori mastodontici quali Lawrence d’Arabia e Il Ponte sul Fiume Kwai.

Infine si è disquisito del nuovo potere che sta sorgendo ad Est (no, non è Sauron): Apple TV e le sue Serie davvero belle come: Scissione, Slow Horses e Wecrashed.

Questo e molto ancora potrete trovare nel podcast della puntata, non perdetevelo!