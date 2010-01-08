Petra Biondina Volpe, un nome forse non ancora familiare al grande pubblico, ma che con L’ultimo turno si propone con una pellicola dalla potenziale forza drammatica. La regia, basandosi sulla descrizione fornita, sembra puntare su un realismo asciutto e preciso, quasi chirurgico, a specchio della professione al centro della narrazione. La scelta di focalizzarsi su una singola notte nel reparto di chirurgia di un ospedale sovraffollato crea un immediato senso di claustrofobia e tensione, trasformando il setting stesso in un personaggio silenzioso ma potente, che incombe su Floria, l’infermiera interpretata da Leonie Benesch.

Benesch, attrice tedesca già apprezzata per le sue performance in produzioni internazionali, porta in scena una figura che sembra sfidare la convenzione del “medico eroe”. Non si tratta di una figura infallibile, ma di una professionista che lotta contro le limitazioni del sistema, la pressione del lavoro, e la fatica fisica ed emotiva che tale contesto impone. Questa scelta registica, orientata verso un realismo sociale piuttosto che verso un’esaltazione romantica della professione medica, ricorda in parte l’approccio naturalista di alcuni film sociali realizzati negli anni ’70 e ’80, ad esempio alcuni lavori di Ken Loach, sebbene il contesto e lo stile possano essere molto differenti. Il carico emotivo della performance di Benesch si basa probabilmente su una sottile espressività, nella capacità di trasmettere stanchezza, determinazione e compassione con gesti appena accennati, con uno sguardo che dice più di mille parole.

Il cast di supporto, con Alireza Bayram, Jürg Plüss e Jasmin Mattei, contribuisce a creare un microcosmo di vite che si intrecciano nella frenetica notte d’ospedale. La presenza di un “anziano signore che attende con apprensione la sua diagnosi” e di una “giovane madre gravemente malata” suggerisce una struttura narrativa che esplora diverse sfaccettature della fragilità umana, ponendo l’accento non solo sul lavoro estenuante di Floria, ma anche sulla sofferenza e la speranza dei pazienti. Questo aspetto richiama alla mente, seppur con differenze sostanziali, la costruzione di personaggi marginali e delle loro storie interconnesse presenti in film corali come Crash – Contatto fisico di Paul Haggis.

La “corsa contro il tempo” di cui si parla nella descrizione lascia presagire una struttura narrativa tesa, con un climax crescente che si sviluppa nell’arco di una singola notte. Questa scelta temporale, che concentra la narrazione in un lasso di tempo ristretto, ha una forte valenza simbolica: la notte rappresenta non solo il periodo lavorativo più intenso, ma anche una metafora del tempo che scorre inesorabile e della precarietà della vita. L’utilizzo della notte come elemento scenografico e narrativo richiama alla mente l’atmosfera opprimente e claustrofobica di film come Nightcrawler e Lost in Translation, ma, nuovamente, con una sensibilità e un focus differenti.

Il successo commerciale di L’ultimo turno, con un incasso globale di circa 2.248.056 dollari, è un dato significativo, soprattutto considerando il contesto di un film presumibilmente a basso budget, focalizzato su un dramma umano intenso piuttosto che su effetti speciali o sequenze d’azione. Un punteggio medio di 8.066/10 su 61 voti indica un’accoglienza molto positiva da parte del pubblico, suggerendo una forte risonanza emotiva con la storia e con i personaggi.

Il realismo asciutto, la focalizzazione sul lavoro infermieristico e la tensione drammatica creata dalla “corsa contro il tempo” sono elementi promettenti, ma la profondità della regia di Petra Biondina Volpe e la potenza interpretativa di Leonie Benesch e del resto del cast conferiscono un’aura dal forte impatto emotivo a questa pellicola.

Quel che certo è che L’ultimo turno si presenta come un’opera con un potenziale artistico notevole. L’ambientazione claustrofobica, la scelta di focalizzarsi su una singola notte e la tensione drammatica suggeriscono un’opera capace di esplorare le sfumature della condizione umana con una sensibilità realistica e intensa. La scelta registica di evidenziare la fatica fisica ed emotiva del lavoro in ospedale, la fragilità dei pazienti e la perseveranza di Floria crea una narrazione potenzialmente coinvolgente e ricca di significato. Il successo di pubblico e la bravura degli attori, sopratutto Leonie Benesch, sono altrettanti indicatori positivi. Per valutare appieno se L’ultimo turno meriti un posto nel Movie Canon, tuttavia, è necessaria una visione del film completo e un’analisi più approfondita della regia, della sceneggiatura e del montaggio, per comprendere se l’opera riesce a trascendere la semplice rappresentazione della realtà e a raggiungere una profondità artistica degna di tale riconoscimento. La sinossi, comunque, ci lascia intravedere un film che merita di essere visto e studiato con attenzione.