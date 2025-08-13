Marvel domina, ma DC e Star Wars inseguono: il bilancio delle grandi saghe cinematografiche

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, o meglio, come un nuovo, scintillante blaster nella galassia lontana lontana dei franchise cinematografici: l’analisi di Variety sulla performance al botteghino delle principali saghe hollywoodiane. Un’analisi fredda, implacabile come un droide sonda imperiale, che non si limita a registrare i numeri ma traccia, con precisione chirurgica, l’evoluzione di questi mastodonti del cinema contemporaneo, ponendoli a confronto in un’arena di bilanci e proiezioni future.

Marvel, DC, Star Wars, James Bond: quattro nomi che evocano universi narrativi vastissimi, o meglio, quattro imperi cinematografici in continua espansione e contrazione, a seconda del vento stellare del mercato. La precisione del dato numerico, il rigore dell’analisi di Variety, ricorda il calcolo spietato e l’efficienza quasi meccanica di un film come Metropolis di Fritz Lang, dove la precisione geometrica delle scenografie rispecchia la fredda razionalità del sistema. Ma questa “razionalità”, come la stessa Metropolis ci insegna, non è priva di un’ inquietante tensione drammatica.

Marvel, con il suo multiverso ormai sfrenato e la sua capacità di generare prodotti di consumo a ritmo frenetico, sembra il mostro di Frankenstein assemblato con pezzi di diverse epoche cinematografiche e fumettistiche, un gigante che avanza, ma con un passo incerto che a volte inciampa, come nella recente fase 4, che non ha avuto lo stesso impatto delle fasi precedenti. E’ una metamorfosi continua, a volte geniale a volte caotica, un processo che richiama la bizzarra e visionaria poetica di un David Lynch dei tempi migliori, con i suoi personaggi surreali che si muovono tra dimensioni parallele.

La DC, invece, sembra alle prese con una crisi di identità ancora più profonda, un’eterna ricerca di coerenza che non trova ancora una direzione ben definita. Il suo universo, a differenza di quello Marvel, appare meno organico, più frammentato, forse anche più vicino all’angoscia esistenziale di un film di Bergman, dove l’ombra della disperazione aleggia su ogni immagine.

Star Wars, dopo l’iniziale trionfo e successive decisamente meno entusiasmanti, ora sembra navigare in acque più torbide. L’universo creato da George Lucas, che ha plasmato l’immaginario di generazioni, affronta la sfida di mantenere l’appeal di un classico e contemporaneamente rinnovarsi. La sua attuale fase è simile alla lenta, quasi inesorabile, distruzione dell’antica Roma nel capolavoro di Murnau, Nosferatu, un’opera che non ha mai cessato di interrogarci sulla natura del tempo, della decadenza, e del mistero.

E poi c’è James Bond, un’icona intramontabile, che rappresenta l’archetipo del mito maschile, un’icona che si è evoluta nel tempo, ma che, a differenza dei colossi del fumetto, si regge su una struttura narrativa più tradizionale, più lineare e più… umana. Bond, con la sua elegante malinconia, è una ricerca quasi zen del perfezionismo, la sua precisione ricorda l’estremo controllo delle immagini in un film di Alfred Hitchcock, dove la suspense è un’arte raffinata, un gioco di specchi e di sottili equilibri.

L’analisi di Variety, quindi, non è solo un compendio di dati finanziari, ma una lente d’ingrandimento potente che ci permette di osservare l’evoluzione della storia del cinema contemporaneo, una riflessione sul potere e sui limiti del franchise, sul rapporto tra mito e mercato, tra arte e industria. Un’analisi che, seppur impersonale, ci restituisce un ritratto complesso e affascinante, un affresco che mescola la precisione dei numeri con la complessità del racconto, e che ci ricorda come anche i più grandi imperi cinematografici, prima o poi, possano incontrare il tramonto.

In definitiva, l’analisi di Variety ci offre un’occasione per riflettere non solo sul futuro di queste saghe, ma anche sull’eterna lotta tra l’arte e il mercato, tra la creatività e la produzione di massa. Un dibattito che attraversa la storia del cinema, e che probabilmente continuerà ad animarne il futuro.